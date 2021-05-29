Дмитрий Песков: На встрече Путина и Лукашенко Минск предоставил всю информацию по делу с самолетом Ryanair

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Как известно, в России уже второй день гостит Александр Лукашенко. (Президент Белоруссии находится с рабочим визитом в Сочи.)

- ...Дмитрий Сергеевич, то, что Александр Григорьевич остался с ночевкой, это беспрецедентный факт, я просто не помню, когда такое было, - поделился с представителем Кремля в субботу, 29 мая, журналист «Комсомольской правды. - Связано ли это с обилием вопросов, которые обсуждали президенты? И потом, все-таки - что было в папке «по самолету», которую Лукашенко привез и которую раскрыл перед Путиным. Потому что до нас доходят только какие-то фрагменты. И еще вопрос. Владимир Владимирович уже сказал, что такой всплеск что ли эмоциональный в мире после этого, а все-таки поконкретнее хотелось бы услышать слова Президента России по поводу происходящего.

Вот что ответил «Комсомольской Правде» Песков:

- Первое. Вы неправы. Александр Григорьевич неоднократно оставался с ночевкой. (В России. - А.Г.) Собственно, любой гражданин Белоруссии вообще - он, на самом деле, чувствует себя (в России), как дома, он может свободно заезжать, выезжать, ночевать, так же, как российские граждане. Поэтому, здесь вы неправы, ничего в этом необычного нет. Это первое.

Второе. Я уже сказал, что он (Лукашенко. - А.Г.) детально проинформировал главу российского государства, что произошло с самолетом. А что касается замечания президента (Путина. - А.Г.) о том, что - «всплеск эмоций», то - да... Действительно,, с нашей точки зрения, все-таки, ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства, без поспешных выводов.

А вот этот каскад поспешных выводов, который был сделан европейскими столицами и в Брюсселе, - скорее, говорят о том, что этот подход не зиждется на попытке, действительно, прояснить обстоятельства, а основывается исключительно на эмоциях.

Да, что касается - можно ли узнать поподробнее, - нет, поподробнее узнать нельзя.

- А почему? Это какой-то секрет? Или там просто нет подробностей?

- Ну, во-первых, ничего там особенного нет, потому что белорусская сторона предоставила всю информацию.

Ну и, по всей видимости, если будут какие-то дополнительные вопросы, то Минск будет готов предоставить и другие данные.

- Спасибо.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПЕСКОВ НА БРИФИНГЕ

- Вчера и сегодня (в пятницу. 28-го и в субботу, 29-го) происходило общение двух президентов - Лукашенко и Путина. Вчера был официальный день переговоров, а сегодня - неформальная часть этих переговоров, они еще вчера договорились, что воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга и сегодня совершили морскую прогулку.

- Что касается содержания переговоров, в основном фигурировали две большие темы, большие блоки вопросов. Это вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия России с Белоруссией, а также борьба с пандемией.

- Ну, и то, и другое в настоящее время во всех странах - очень сильно взаимосвязанные темы.

(Во время переговоров)

- Констатировали, что за первый квартал текущего года удалось добиться роста товарооборота, то есть, такая реанимация товарооборота.

- Конечно же, все страны серьезно сократились в своих торгово-экономических связях за пандемийный год. И обсуждалась тема совершенствования экономического взаимодействия в сфере таких инструментов, как таможенные органы и налоговые органы.

- Говорили о втором транше нашего госкредита - 500 миллионов долларов, всего полтора миллиарда получает Беларусь. Вот этот второй транш - это от России 500 миллионов. Там, как вы знаете, уже ранее было анонсировано, там так же был задействован Евразийский банк развития. Ну, таможня и налоги, совершенствование вот этих механизмов взаимодействия между Россией и Белоруссией.

И проговаривались общие подходы к основным принципам организации таможенного и налогового дела.

- Президент Лукашенко детально проинформировал своего российскую коллегу о том, что произошло с самолетом «Ryanair».

- По инициативе Президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана и которая сейчас находится в СИЗО. И, разумеется, ее судьба нам не безразлична... Но также, принимая во внимание тот факт, что у нее, действительно, и это подтвердилось, есть вид на жительство в Белоруссии... И поэтому мы, конечно, исходим из того, и это было подчеркнуто Поезидентом России, что все должно происходить в рамках закона, и президент поручил МИДу России самым внимательным образом отслеживать судьбу дела российской гражданки.

- Ну, я предвосхищу вопросы - ранее вы мне их задавали - президент Лукашенко не озвучивал каких-либо просьб о дополнительной экономической помощи, вопрос так не ставился.

- Но обсуждались вопросы организации воздушного движения, с учетом решения европейских властей, многих авиакомпаний, которые перестали летать через воздушное пространство, с учетом того, что «Белавиа» больше нежеланный гость в европейских городах.

- Минтрансом двух стран - России и Беларуси - дано поручение организовать все аспекты воздушного сообщения с учетом, в том числе, наступающего периода отпусков и с учетом большого количества граждан Белоруссии, которые хотят приехать на Черноморское побережье России и т.д. и т.п. А также, что немаловажно, с учетом того, что большое количество граждан Белоруссии предстоит как-то возвращаться на свою Родину, которые находятся в европейских странах и которые сейчас не имеют такой возможности.

- Я честно скажу, что мне нечего к этому добавить, это исчерпывающая информация, которую я вам могу предоставить...