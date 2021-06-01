«Шуму мы наделали»: Лукашенко рассказал, что было в чемоданчике, который он привез Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: EPA/MAXIM GUCHEK / POOL/ТАСС

После встречи с Владимиром Путиным в Сочи, Александр Лукашенко собрал в Минске совещание по вопросам сотрудничества с Россией. А перед этим ответил на вопросы журналистов, чтоб развеять появившиеся слухи (или посеять новые?) о том, до чего удалось договорить и что происходило за кадрами этого саммита.

- Шуму мы, конечно, наделали много - и по форме, и по содержанию, - признался Лукашенко. - Поскольку это вызвало оживленный резонанс во всем мире, я счел нужным сегодня встретиться с ответственными лицами и обсудить вопросы, которые мы оговаривали на встрече".

ЧЕМОДАНЧИК С СЕКРЕТАМИ

Все обратили внимание, что к Путину Лукашенко пришел с черным чемоданчиком — дипломатом. И сказал, что там все документы по скандалу с посадкой в Минске самолета рейса Афины-Вильнюс и раскачиванию ситуации в Белоруссии. Но вот теперь оказалось — там были несколько другое.

- Это вынесли на первые страницы — что там в чемоданчике было... Ну, естественно, если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, ой как много было бы разговоров! - признал Лукашенко. - Те материалы, которые у нас были о ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, каково сегодня отношение Америки и Европы к Китаю, это очень большая работа наших ведомств, аналитика, с которой я хотел ознакомить Путина. У нас давно установилась практика обмена подобной информацией.

Лукашенко привез в Сочи результат работы белорусских спецслужб - целый чемодан секретных аналитических материалов.

«ВМЕСТЕ ПРОТИВОСТОЯТЬ»

По словам президента Белоруссии, они с Владимиром Путиным готовы вместе противостоять нападкам «определенных сил».

- Понимание того, что вокруг нас начинают объединяться определенные силы и давить на нас, и у президента Путина, и у меня есть, - сказал Лукашенко. - Мы прекрасно понимаем, что происходит вокруг нашей страны, и абсолютно одинаково оцениваем эту ситуацию. И полны решимости вместе противостоять всем этим нападкам.

Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в Сочи. Фото: REUTERS

НИКАКИХ ВОЕННЫХ БАЗ

Был у Путина с Лукашенко в Сочи и разговор о безопасности, вооружении.

- Но никаких обсуждений в плане переброски на постоянной основе Вооруженных Сил России, создания каких-то баз. Об этом даже речи не шло, и это нам не нужно, - почему-то особенно эмоционально открестился Лукашенко, будто выступал не перед своими министрами и журналистами, а перед западными. Правда, добавил, что Россия рядом, и если со стороны НАТО будет «подозрительная военная активность», подразделения России могут быть переброшены в Белоруссию за сутки.

- В случае обострения, - добавил президент.

НА САНКЦИИ ОТВЕТИМ БЕЗ ВЫСТРЕЛА В НОГУ

Лукашенко признался, что в Сочи обсуждали и ответ на санкции Запада.

- Очень длительно обсуждали, - сказал президент.

По его словам, Москва и Минск договорились найти алгоритм ответа на санкции.

- Это все должно быть разумно, не наскоком, не надо стрелять себе в ногу, в руку, - обратился Лукашенко к премьеру Белоруссии, поручив не затягивать с подготовкой ответа Западу.

По словам Лукашенко, Москва и Минск договорились найти алгоритм ответа на санкции. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

И БЕЗ БАЙДЕНА С ЗЕЛЕНСКИМ НЕ ОБОШЛОСЬ

Предстоящая встреча Путина с Байденом и происходящее на Украине тоже стали темой разговора в Сочи. Впрочем, подробностей об этом Лукашенко не рассказал.

- Впечатление у меня одно, хорошее впечатление от этих переговоров, - подвел президент Белоруссии итог.

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