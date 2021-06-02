Байден объявил главными врагами США белых американцев

Выступление Байдена, как бы оно ни обставлялось заботой о защите единства нации, только еще больше раскалывает ее Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, посетив город Талса, штат Оклахома, где 100 лет назад прошли крупнейшие в истории страны расовые беспорядки, окончательно сформулировал главную террористическую угрозу для Америки - сторонники превосходства белой расы. В апреле, в обращении к конгрессу, он уже говорил об этом. Но теперь прозвучало важное уточнение: эта угроза будет почище, чем террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) и сеть «Аль-Каида» (также запрещена в России).

- По данным разведывательного сообщества, - заявил Байден, - террористическая деятельность движения превосходства белой расы является сегодня самой смертоносной угрозой для родины.

Как говорится, точки над «и» расставлены, приоритеты определены. На фоне начавшегося в мае вывода американских войск из Афганистана, в который они 20 лет назад вошли, чтобы бороться как раз с ИГ и «Аль-Каидой» (запрещены в России), слова президента США означает одно: отныне враг внутренний для Америки выходит на первый план, враг внешний - уходит на второй (но России, в отличие от исламского терроризма, это, скорее всего, не касается).

После январской попытки «штурма» сторонниками Трампа, протестовавшими против вопиющей фальсификации итогов выборов, здания конгресса в Вашингтоне Байден уже окрестил их «внутренними террористами». Теперь концепция получила развитие. Во-первых, именно среди них были действующие и отставные военные и полицейские, которых и обвиняют в попытке защищать «белое превосходство». Во-вторых, сторонники проигравшего республиканца не просто политические враги демократов, они - враги американского государства. Теперь недовольным новым президентом США мало не покажется.

Выступление Байдена, как бы оно ни обставлялось заботой о защите единства нации, только еще больше раскалывает ее.

- Ненависть никогда не победить, - морализаторствовал президент. - Она только прячется, но дай ей немного кислорода, и это приводит к появлению лидеров, и она выходит из своего укрытия, <...> будто никогда и не уходила. Мы можем и должны не предоставлять убежище ненависти.

То есть всем сторонникам «белого превосходства» отныне американские власти в буквальном смысле будут перекрывать кислород под предлогом борьбы с «внутренним терроризмом». А поскольку среди демократов таких, по определению, нет, то догадайтесь, кого объявят «врагом народа»?

Вот и пригодятся для борьбы с этим врагом прошедшие через горнило массовых протестов (они же - беспорядки) в ходе прошлогодней предвыборной кампании тысячи и тысячи активистов движения BLM. Закаленные в ожесточенных боях с полицией темнокожие борцы за расовую справедливость станут опорой власти в поиске и уничтожении «внутренних террористов». Ну чем вам не «пролетарские массы» для «революционных демократов»?

Не избавиться от впечатления, что все это выглядит как призыв к новому гражданскому противостоянию. Ведь когда акцент делается на уничтожении открыто объявленной внутренней угрозы, а не ее «разминировании» через общенациональный диалог, убеждение, призывы к примирению и поиску межрасовый гармонии, то это - объявление войны. А значит, никакой пощады «врагам государства».

Казалось бы, а нам то какое дело до того, кого американцы у себя дома сокрушать собираются? Но тут два замечания. Первое. Еще до недавнего времени считалось, что одной из возможных точек соприкосновения во внешнеполитической повестке России и США была совместная борьба с международным терроризмом, то есть с теми же ИГ и «Аль-каидой» (запрещены в РФ). Правда, в последнее время наши «партнеры» об этом предпочитали не говорить. Теперь же становится совершенно ясно, что если исламский терроризм для них не главная угроза (да и с какой стати, если вспомнить, кто его создавал), то и этой теоретической точки опоры для сотрудничества просто нет. Ведь не будем же мы помогать Байдену уничтожать сторонников «белого превосходства».

И второе. Сравнение нынешней Америки с поздним Советским Союзом стало чуть ли не дурным вкусом международной аналитики - нашли бы что пооригинальнее. Но как тут не отделаться от сравнений? Чудовищное расовое преступление «самой демократической страны мира», совершенное сто лет назад, впервые замечает президент этой страны, при этом призывает к покаянию и мобилизации на непримиримую борьбу с вновь открывшимся внутренним врагом. Конечно же, нация должна знать правду, какой бы горькой она ни была. Здоровые силы должны объединиться вокруг прозревшего историческую правду лидера.

Короче, Америке срочно требуется свой Коротич, чтобы издавать американский «Огонек».