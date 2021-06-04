Двойные стандарты: Путин сравнил реакцию на задержание протестующих в США и Белоруссии

Президент ответил и на обвинения Запада, будто бы российские спецслужбы участвовали в аресте белорусского оппозиционера Романа Протасевича Фото: REUTERS

В пятницу, 3 июня, на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин обсудил, как по-разному на Западе освещались выборы в Белоруссии и США. Кроме этого, президент отверг участие наших спецслужб в захвате экс-редактора telegram-канала Nexta Романа Протасевича, признанного экстремистским в Белоруссии.

Путин вспомнил, что американцы год назад арестовали больше 400 человек после протестов в Вашингтоне из-за поражения Дональда Трампа. И Западный мир нормально принял эти политические задержания. А вот против Белоруссии ввели санкции из-за разгона протестующих в Минске в августе прошлого года. «Двойные стандарты», - резюмировал президент.

- В той же Белоруссии много внутренних проблем. Мы хотим занимать нейтральную позицию. Это (выборы президента в 2020 году — ред.) - дело белорусского народа, - добавил Путин.

В разговоре президент напомнил, что европейская полиция тоже жестко разгоняет митинги, стреляет по протестующим резиновыми пулями. Западные лидеры оправдывают это тем, что «они же демократические страны».

- Это же смешно... Резиновая пуля выбивает глаз. Пострадавшему надо сказать: ну ничего, это же демократическая резиновая пуля, ну, потерпите, - пошутил президент.

Ведущий пленарного заседания заметил, что Путин так вспоминал о протестующих в Вашингтоне, будто одобрял их действия. Как бы после такого американцы не заблокировали.

- Я плевать хотел на то, что меня кто-то где-то заблокирует. Для меня важно другое - доверие российского народа в том качестве, в котором я сейчас нахожусь, - парировал Путин.

Президент ответил и на обвинения Запада, будто бы российские спецслужбы участвовали в аресте белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

- Вы знаете, я не хочу давать оценок, тому что произошло с этим самолетом. Если по-честному, я этого не знаю, — заявил президент. Путин добавил, что наша страна никак не замешана в этой истории.

- Я видел там заявление руководства НАТО, что РФ принимало участие (в аресте Протасевича — ред.). НАТО в опасности, если руководство НАТО делает такие заявления. Люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить. Здесь международная кооперация какая-то невозможна, — заявил глава страны.

Президенту задали вопрос: посадила бы Россия самолет из Лондона в Таиланд, если бы там летел преступник.

- Не скажу, — с усмешкой ответил Путин.