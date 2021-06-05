На Украине составят реестр олигархов. Так уже посчитали по списку «воров в законе»

Нынешний министр юстиции Денис Малюська уже обозначил первых кандидатов на попадание в «реестр олигархов» Фото: ТАСС

«Свобода демократии» на территории Незалежной достигла невиданных высот и развилась до невиданных масштабов. Президент этой страны Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект «об олигархах». И не успели еще депутаты принять его, как нынешний министр юстиции Денис Малюська (это такая фамилия – прим. авт.) уже обозначил первых кандидатов на попадание в «реестр олигархов», которыми стали Игорь Коломойский и предшественник Зеленского на посту главы государства Петр Порошенко.

- В законе указано, что, если твой бизнес-партнер, с которым ты совладелец предприятия, является чиновником или, например, народным депутатом, ты имеешь влияние на политическую жизнь. Партнеры Коломойского официально в Верховной раде есть, и не один. Поэтому господин Коломойский точно подпадает, - уже отчитался Малюська в прямом эфире телеканала «Украина» и объяснил бучу, поднятую по этому вопросу фракцией Порошенко. - Истерики понятны, потому что «Европейская солидарность» осознает, что их лидер Порошенко тоже автоматически подпадает по всем критериям в реестр олигархов.

Тут в самом конце Малюська малость разгорячился, наверное, после удачной приватизации тюрьмы во Львове настроение повысилось, и любое море стало ему по колено, а любое дело – по плечу. Дело даже не в том, что законопроект не приняли еще. С этим проблем не ожидается. Это ведь, в конце концов не законопроект против «Квартала 95», с требованием ввести на Украине санкции в отношении этой компании за сотрудничество с российскими телеканалами, за который проголосовали всего-то чуть более 60 депутатов. Просто список квалифицирующих признаков определяется действительно автоматически, но вот решение о внесении в реестр принимает СНБО, а утверждает президент. И что интересно, в отличие от всяких карательно-правоохранительных органов типа НАБУ, ГБР и прочих, которыми рулят американцы, ничуть этого не стесняясь, СНБО действительно реально сидит под Зеленским. Стоимость активов должно превышать один миллион прожиточных минимумов.

Олигархов будет характеризовать значительное личное состояние – стоимость активов должно превышать один миллион прожиточных минимумов (2393 гривны с 1 января этого года), по этому параметру все 100 богатейших людней Украины подпадают под определение. Но кроме того, олигарх, чтобы быть признан таковым, участвует в политической жизни, занимает монопольное положение в каком-то сегменте экономики и имеет значительное влияние на СМИ. Самое интересное, что олигархам нельзя будет финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации, а публичные служащие в случае контакта с олигархами должны подавать декларацию в случае вступления законопроекта в силу.

И вот принесут Зеленскому на подпись список, в который внесут Коломойского и Порошенко. И одного, например, Коломойского, он утвердит, переведя из кандидатов в официальный статус олигарха. А Порошенко не станет. У Порошенко ведь есть еще влиятельные защитники в США, которые могут не понять такого. В отличие от Коломойского, на который у администрации США большой и острый зуб. А не послушается Владимир Александрович, так ему быстро припомнят, как он сотрудничал с Коломойским в «Квартале-95», раскопают, как тот его поддерживал в борьбе за президентское кресло и т.д. Коломойского же, кроме Зеленского, и защитить некому. А Владимир Зеленский уверенно применяет принцип: «вовремя предать – не предать, а предвидеть».

Вообще-то, нечто похожее на Украине при Зеленском предприняли совсем недавно. Только не про олигархов, а про «воров в законе» и криминальных авторитетов. Им и въезд запретили, и владение активами, и что-то там еще. И этот список тоже составляет СНБО.

Так что, у Владимира Александровича всегда есть запасной вариант. Перекинуть кандидата, например, из одного списка в другой. А то и вовсе не признать олигархом и вычеркнуть из списка. Конечно, при соответствующем поведении и необходимых для этого действиях. Украинские вменяемые эксперты сейчас пытаются узнать, сколько стоит непопадание в список СНБО или вычеркивание из него, чтобы понять, как закон будет воздействовать на личное состояние украинских богачей.

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