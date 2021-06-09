В США российскую бомбу «Дрель» признали супероружием будущего

«ДРЕЛЬ» - планирующая кассетная авиабомба, которая начинает разбрасывать 15 самонаводящихся миниатюрных боеприпасов на высоте 250 метров

Американский журнал The National Interest захлебывается от восторга новым российским боеприпасом: «Планирующая бомба «Дрель» может стать новым российским супероружием. Это идеальное средство при использовании против перемещающегося врага». И чем же конкретно новое изделие наших конструкторов вызвало столь щедрые комплименты американских военных спецов?

«Дрель» - это кассетная планирующая бомба, управляемая ГЛОНАСС (глобальной навигационной спутниковой системой — ВБ). Ее вес — больше 500 килограммов. Радиус действия (расстояние от точки сбрасывания с самолета до цели) — от 30 до 50 километров. В своем чреве бомба несет 15 самонаводящихся боевых элементов. Они никогда «по ошибке» не упадут на голову своим войскам: «Дрель» оснащена системой идентификации «свой-чужой».

Еще одна «фишка» боеприпаса – встроенная в него система радиоэлектронного противодействия. Она мешает противнику прицелиться в нее, глушит его сигнал (потому ее и называют малозаметной). Кстати, недавно вице-премьер Юрий Борисов (он курирует в правительстве военно-промышленный комплекс) сообщил: "Российская армия получит новую планирующую авиабомбу «Дрель» уже в 2021 году. Результаты испытаний подтвердили ее боевую эффективность".

Что еще известно об этом супероружии?

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

На профессиональном языке "Дрель" называется заковыристо - ПБК-500У с СПБЭ-К. Расшифровывается эта аббревиатура так - планирующая бомбовая кассета весом 500 кг универсальная. Далее - с самоприцеливающимися боевыми элементами, корректируемая. Она предназначена для поражения стационарных объектов (пусковых установок, радиолокационных станций, складов с оружием, командных пунктов, инженерных сооружений) и скоплений бронетехники противника.

Бомба способна "работать" круглосуточно при любых погодных условиях. Применяется без захода самолета в зону действия средств ПВО противника. Бьет по цели с высокой точностью. Длина "Дрели" – 3 метра. Диаметр - 450 сантиметров. Максимальная высота бомбометания - 14 километров, минимальная - 100 метров. В случае глушения сигнала ГЛОНАСС «Дрель» может использовать лазерное и телевизионное наведение. Также в бомбе реализован принцип «выпустил — забыл», который избавляет оператора (штурмана) от необходимости сопровождать цель до её поражения.

Для сравнения: отклонение аналогичного американского боеприпаса от цели - 10-15 метров. У «Дрели» – от трёх до пяти метров. Стоимость штатовской бомбы - $100 тысяч. Нашей - в пять раз дешевле. Вот почему эксперты США говорят, что планирующие бомбы, находящиеся на вооружении их ВВС, - "золотые".

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Дмитрий КОРНЕВ, доктор технических наук, конструктор боеприпасов:

- Появление "Дрели" в ВВС Российской армии - это впечатляющий прорыв, который позволит решить не только задачу удешевления высокоточных боеприпасов, но и значительно усилит боевой потенциал авиации. С большой долей вероятности можно полагать, что технологии, реализованные в «Дрели», будут развиваться. И в будущем у России появятся бомбы, способные отдаляться от носителя на гораздо большее расстояние. «Дрель» позволит очень серьезно сэкономить на средствах поражения и заодно - значительно повысить их эффективность.

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