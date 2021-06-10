Чем грозит России прием Украины в НАТО

Солдаты НАТО фотографируются у украинской бронетехники во время совместных учений в Львовской области. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отношения Украины с блоком НАТО сегодня очень похожи на гражданский брак – мужик с женщиной спит, но не женится. А она ему почти каждый день «выносит мозги», требуя заключения брака. Доходит до истерики. Президент Зеленский недавно прямо заявил: «если НАТО действительно хочет вступления в альянс Украины, то блок должен решать этот вопрос немедленно!».

И вот из уст госсекретаря США Блинкена прозвучало: «Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. У нее в настоящее время есть все требующиеся ей инструменты для присоединения к альянсу…». Таких откровений о намерении все-таки принять Украину в НАТО от Вашингтона еще не звучало.

И это, кажется, уже серьезно. Хотя Блинкен и добавил, что «план действий по обретению членства должен быть разработан при полном консенсусе всех членов НАТО. Некоторые государства альянса сейчас это поддерживают в меньшей степени».

Но разве США привыкать ломать своих «партнеров» по НАТО об колено?

МОРКОВКА И «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

В России знают все это. Но журналисты и политологи, видя, как США уже много лет «держат натовскую морковку» перед носом Киева, подхихикивают. Мол, все это лишь игра на нервах у России, пустые разговоры, НАТО «поматросит и бросит» Украину, не желая переходить «красную линию» в отношениях с Москвой.

А вот в Кремле думают по-другому.

Что там сказал Путин накануне своей встречи с Байденом?

А вот что: «По поводу предложения, связанного с планом вступления Украины в НАТО. Да, я вижу комментарии наших обозревателей, наших политиков. Все так немножко посмеиваются над Зеленским, говорят, все это болтовня... У меня другое мнение. Мы не знаем, о чем на самом деле договорились Киев и Запад».

И вот тут возникает несколько крайне важных для Москвы вопросов, на которые ей придется давать ответы.

1. ЕСЛИ УКРАИНУ ВСЕ ЖЕ ПРИМУТ В НАТО, ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ РОССИИ?

Да, Украине придется изменить Конституцию (не допускающую размещение чужих военных баз на территории страны), а НАТО – отказаться от важнейшего положения своего Устава, не разрешающего принимать в состав блока государства, у которых есть нерешенные территориальные проблемы (Донбасс и Крым). Такое ведь уже было, скажем, с Турцией и Грецией, грызущихся из-за морских территорий в Эгейском и Средиземном морях. Но их приняли в блок.

Так почему не закрыть глаза и на войну в Донбассе?

Вступление Украины в НАТО будет значить, что «под ребрами» у России появится не просто враждебный сосед (он и сейчас такой), а злобный тип с низкой социальной ответственностью, который сдает свою квартиру шайке вооруженных разбойников с чужого двора. Чисто из мести, чтоб шайка шумела своими гулянками-учениями и угрожала ворваться на нашу жилплощадь.

Курс на членство в НАТО проложил еще экс-президент Украины Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А дальше можно и к бабке не ходить — Киев будет просить НАТО силой вернуть ему и Донбасс, и Крым. То есть, вступить в войну.

А если где-нибудь под Харьковом (в 30 километрах от Белгорода!) появится база НАТО, то подлетное время ракет США до Москвы сократится до 7-10 минут. России придется перекраивать систему противоракетной обороны. Усиливать группировку войск на юго-западных границах и в Черном море. А многие районы Украины на картах нашего Генштаба будут обведены «красным кружком» - в случае военной угрозы по ним нанесут удары в первую очередь.

2. ВО СКОЛЬКО ОБОЙДУТСЯ РОССИИ НОВЫЕ РУБЕЖИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭТОЙ УГРОЗЫ?

Москве придется очень серьезно раскошелиться на укрепление обороны. Правда, некоторая часть этой проблемы уже решена – на южном направлении уже появилась новая армия, пара дивизий и несколько полков, Черноморский флот усилен новыми подлодками и кораблями, системами ПВО и береговой обороны, в Крыму создана самодостаточная группировка войск (Генштаб сработал на опережение).

Но в любом случае вступление Украины в НАТО потребует увеличения нынешнего военного бюджета России минимум на 10% - примерно на $5 млрд в год. Это столько же, сколько Украина тратит на свою армию.

Впрочем, скорее всего, расходы будут больше.

3. ЧЕМ ВСТУПЛЕНИЕ В НАТО ГРОЗИТ САМОЙ УКРАИНЕ?

Прежде всего – потерей военного суверенитета (политический Украина потеряла уже давно - сразу после Майдана). Плюс усилением раздрая в обществе, потому как половина граждан (согласно соцопросам) этой страны не хотят, чтобы она жила в "упряжке" НАТО. По словам Путина, "это умные люди, которые не хотят быть пушечным мясом".

Вступление Украины в НАТО грозит и "суверенитету" ее военной промышленности: США навязывают союзникам по блоку только свою боевую технику под видом единых стандартов НАТО. Так что оборонка Украины наверняка превратится в "задний двор" американской и закроется, окончательно повесив на свои ворота амбарный замок.

Это до Майдана Украина успешно клепала — в основном в кооперации с Россией — двигатели для ракет и вертолетов, танки и прочую технику. Сейчас — больше простаивает, России пришлось украинские изделия импортозамещать. А в НАТО украинское оружие станет совсем не к месту.

4. КУРС НА НАТО УКРАИНА ВЗЯЛА ИЗ-ЗА ОБИДЫ ПОСЛЕ ПОТЕРИ КРЫМА?

Нет, такая идея бродила в умах украинских политиков еще во времена президента Кучмы. А затем ту же линию стали гнуть и Ющенко с Порошенко. В стране работала мощная машина натовской пропаганды. На некоторое время ее приглушил Янукович, настаивая на независимом безблоковом статусе страны. Но на следующий же день после Майдана все вернулось на круги своя. Угрозы выгнать Черноморский флот России из Севастополя и сдать эту базу НАТО начали звучать из уст политиков Украины задолго до того, как Крым ушел к России.

5. ВЕРНУВ СЕБЕ КРЫМ, РОССИЯ ОБЕСЦЕНИЛА УКРАИНУ ДЛЯ НАТО?

Так и есть. Во многом ради базы в Крыму США и раздували «цветную революцию» в Киеве. Крым – выгоднейший военный плацдарм на Черном море. Не зря же еще во времена великих русских адмиралов Ушакова и Нахимова говорили: «Кто владеет Крымом, тот владеет и всем Черным морем».

Сейчас стали говорить по-другому: «Крым – непотопляемый авианосец России».

Явно понимали это и американцы, которые в 2014 году уже «примащивали» свои равзедцентры в самом сердце Севастополя (они еле успели «унести ноги» во время крымской весны). Понятно: если бы не крымская весна, полуостров стал бы гигантской базой НАТО, а блок превратился бы в «хозяина» Черного моря.

Возращение Крыма – это стратегический ход России на опережение, важность которого со временем лишь возрастает.

Но совсем от своей идеи США не отказались. Они вместе с Великобританией устраиваются в других местах на Украине. Не таких удобных, как Крым, но все-таки. Например, в Очакове — старинном черноморском городе-крепости, который брал еще князь Потемкин, и где до сих пор сохранился музей Суворова. По иронии судьбы, от щедрот большевиков, этот город русской славы (как и многие другие) оказался на Украине. И Киев его с легкостью — ничего не екнуло и совесть не восстала — отдал под базу США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в Киеве, 2019 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

6. КАК МОЖЕТ ОТРЕАГИРОВАТЬ РОССИЯ?

Уговорить нынешние власти в Киеве прекратить истерику о том, что им срочно приспичило в НАТО, уже почти невозможно. Это становится их навязчивой идеей - не берут в ЕС, так пустите хоть в натовскую конюшню, лишь бы на Запад. Да и слишком цепко держат их в своих когтях Вашингтон и Брюссель, для которых крайне важно превратить Украину в помесь злого хряка с овчаркой, рычащего на Россию. А заодно – и получить плацдарм поближе к Москве.

Правда, некоторые сумасбродные киевские политики предлагали России “бартер” – Киев, так и быть, не станет натовским, если Россия… отдаст Крым. Но это – из области “украинской хитрости”. С Крымом Украина нужна будет США в НАТО еще больше.

России остается рассчитывать лишь на то, что сами украинцы сменят свою власть на более адекватную. Более дружественную и независимую.

И на то, что в Вашингтоне и Брюсселе все же понимают, что превращение Украины в 31-го члена НАТО – это та “красная линия”, перешагнув которую, блок получит адекватную ответку. Вариантов много. Вплоть до возвращения военной базы на Кубу, например. Ракетам от Харькова до Москвы лететь всего 7 минут… А новейшая российская гиперзвуковая ракета “Циркон” летит со скоростью 11 тысяч километров в час. И расстояние от Кубы до США – лишь 180 километров…

А главное - НАТО придется играть с Москвой на поле, которое более привычно (да оно практически “домашнее”!) для русских и чужеродное, “дискомфортное” для американцев и западных европейцев. НАТО уверено, что этого хочет? И знают ли в Вашингтоне и Брюсселе старинную поговорку “Киев – мать городов русских”? Можем и напомнить.

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