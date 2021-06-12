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Политика12 июня 2021 7:00

«Борис Николаевич, как вы оказались в реке?»: о чем простые россияне спрашивали идущего на президентские выборы Ельцина

30 лет назад состоялись первые выборы президента России, на которых «демократ» Борис Ельцин победил «коммуниста» Николая Рыжкова
Игорь ЯКУНИНИгорь ЯКУНИН
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Борис Николаевич весной 1991-го не совершал такого мощного предвыборного «чеса», какой вынужден был проделать весной 1996-го, убеждая, что «Борис прав». Но ряд интересных, показательных «встреч с народом» 30 лет назад у выходца с Урала случились. Фото: Дмитрий Соколов/Фотохроника ТАСС

Борис Николаевич весной 1991-го не совершал такого мощного предвыборного «чеса», какой вынужден был проделать весной 1996-го, убеждая, что «Борис прав». Но ряд интересных, показательных «встреч с народом» 30 лет назад у выходца с Урала случились. Фото: Дмитрий Соколов/Фотохроника ТАСС

Борис Ельцин, в начале 1990-х любимец демократически настроенных масс и глава Верховного Совета РСФСР, на выборах в июне 1991-го противостоял Николаю Рыжкову, Владимиру Жириновскому, Аману Тулееву, Альберту Макашову, Вадиму Бакатину.

Борис Николаевич весной 1991-го не совершал такого мощного предвыборного «чеса», какой вынужден был проделать весной 1996-го, убеждая, что «Борис прав». Но ряд интересных, показательных «встреч с народом» 30 лет назад у выходца с Урала случились.

«КП» нашла в архивах записки, с которыми обращались к Борису Ельцину простые россияне на этих встречах. И картина «всеобщего обожания» кандидата-демократа становится мене четкой. Она размывается реальным «гласом народа».

«ГДЕ ПРАВО НА РЕАБИЛИТАЦИЮ?»

В ряду весенне-летних контактов с избирателями одной из первых стала поездка во Владикавказ. На Кавказе назревал один из череды конфликтов. Именно этот через полтора года выльется в вооруженное противостояние осетин и ингушей.

При том за соседней горой южные осетины уже «выдавливались» Тбилиси, где правили националисты.

Вот что писал житель ингушского Малгобека Магомед Албагачиев «уважаемому Борису Николаевичу»:

- Вы во Владикавказе заверили осетинский народ, что поможете беженцам из Юго-Осетии дополнительно сверх 82.5 млн. рублей, что уже выделены. Неужели мы, ингуши-скитальцы, насильственно выгнанные в 1944 г., не имеем права хотя бы на реабилитацию, не говоря уже о помощи? Сколько можно, мы уже 47 лет бегаем!

Беженцы из Грузии Туаева, Коазаева и другие спрашивали у российского лидера Ельцина:

- Чем объясняется Ваше дружеское расположение к лидеру грузинского национализма Звиаду Гамсахурдия (президент Грузии, устроивший геноцид осетин и других «нацменьшинств» в своей республике— ред.). Или Вы его тоже считаете демократом?

В ряду весенне-летних контактов с избирателями одной из первых стала поездка во Владикавказ. На Кавказе назревал один из череды конфликтов. Фото: Дмитрий Соколов/Фотохроника ТАСС

В ряду весенне-летних контактов с избирателями одной из первых стала поездка во Владикавказ. На Кавказе назревал один из череды конфликтов. Фото: Дмитрий Соколов/Фотохроника ТАСС

А вот что предъявлял господину Б.Н. Ельцину товарищ Н.П. Федоров:

- Скажите, как Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР, что Вы сделали для России, кроме как организовали войну суверенитетов, раздули пламя национализма на Кавказе и в Прибалтике, вычеркнули из СССР советское и социалистическое, ввели черный рынок и теневую экономику, организовали распродажу России (дело миллионера Тарасова и другие…)?

Ельцин ответит спустя годы —невнятными действиями в осетино-ингушском конфликте и провальным началом «чеченской» компании, а также приватизацией союзных активов, которые обогатили сотни семей и лишили средств к существованию сотни тысяч и миллионы сограждан.

«ГДЕ СУШИЛИ ШТАНЫ?»

За 19 дней до выборов, на встрече в богатой нефтью, газом и лесами, но не людскими ресурсами Республике Коми 24 мая 1991-го Анна Федоровна Петрова отправила кандидату в президенты Борису Ельцина записку следующего содержания (похожие вопросы ему задавали почти на каждой встрече весной и летом 1991-го— ред.):

- Вы заявляли , что на Вас по крайней мере четырежды готовились чуть ли не покушения. И что Вы живы потому, что родились в рубашке (самолет в Испании, автомобиль в Москве, река в Подмосковье, Прибалтика). Почему одна рука там много раз ошибалась? И если Вы честный человек, то скажите: как вы оказались в реке и где сушили штаны? И почему не полетели из Прибалтики в Москву, а поехали на машине в Ленинград?

На той же встрече председатель районной избирательной комиссии Н. Леонов задал Ельцину вопрос, в то время волновавший многих людей, проживших всю жизнь под красным стягом:

- Борис Николаевич, как Вы относитесь к тому, что вас, Председателя Верховного совета РСФСР, встречают с трехцветным флагом? И как понимать, что в воскресной программе телевидения России всех кандидатов в президенты раскритиковали, кроме Вас? А может они (все пятеро) критиковались потому, что они «товарищи», а Вы — «господин» (кроме «беспартийного» Ельцина 4 кандидата шли от КПСС и 1 от Либерально-демократической партии Советского Союза — ред.)?

Депутат горсовета Власов выступил голосом умирающего села:

- В конце прошлого года Вы возглавили чрезвычайную комиссию по продовольствию. Надежды на эту комиссию не оправдались. В совхозы не поступает централизованных кормов, зверосовхозы на грани закрытия, для людей продовольствия вообще не стало. Как Вы это объясните?

Ответом станут «гуманитарные» поставки куриных «ножек Буша» из США и 90-градусного спирта из Польши, начиная с 1992-го года.

Борис Ельцин во время посещения научного центра Коми АССР. Фото: Валерий Матыцин/Фотохроника ТАСС

Борис Ельцин во время посещения научного центра Коми АССР. Фото: Валерий Матыцин/Фотохроника ТАСС

«КАПИТАЛИЗМ ВАШ НЕ НУЖЕН»!

28 мая Ельцина ждали в Мурманске, куда пришли и бедствующие военные моряки (на Северном флоте дела шли из рук вон плохо) , и нищающие пенсионеры. 67-летняя Алла Тимофеевна Алтухова обратилась к лидеру демократической России резко:

- На вопрос журналиста, почему у вас подписей собрано 2 млн, а у Рыжкова 2.5 млн, вы ответили «Рыжков собирал под ружьем». Укажите человека, подписавшегося под ружьем? Шовинисты и экстремисты западного толка ведут вместе с вами межнациональные конфликты. Бастовали шахтеры? Нет, не они, а Вы со своими окруженцами, которых разослали по всем угольным предприятиям. Я хлебнула соли, но капитализм ваш мне лично не нужен.

Военный дирижер В.Куликов поднял проблему, которая может показаться странной поколению 2000-х:

- Когда улучшится снабжение товарами народного потребления моряков-североморцев? Подавляющее большинство офицеров не имеют возможности приобрести мебель, потому что ее в магазине нет. Я 4 года сплю на раскладушке, так как в квартире пустота. Я устал.

Член КПСС с 1985 года Кузнецова бьет наотмашь:

- Скажите, Вас совесть не мучает тем, что Вы просидели 17 лет в партийном кресле и высоко взлетели за счет этого, а теперь с высокой трибуны не лестно отзываетесь о коммунистах? Если Вас изберут президентом, ваше отношение к коммунистам и компартии?

Ну а подполковник и депутат Верховного Совета Карельской АССР Н. С. Левин спросил прямо:

- Борис Николаевич, как вы считаете, почему командный состав армии в основном, выступает против вашей кандидатуры?

Ответ прозвучит в октябре 1993-го залпами у Белого дома и в декабре 1994-го эшелонами «двухсотых» в Чечне.

«МНОГО НАРУШЕНИЙ ПО ВЫБОРАМ!»

30 мая (до выборов президента остается 12 дней) Борис Николаевич встречается с избирателями в оружейном сердце России, Туле.

Народный депутат облсовета М.Жучков взывает к кандидату в президенту ( также и председателю президиума Верховного совета РСФСР):

- Борис Николаевич, много нарушений идет по выборам! Нужно поручение Прокуратуре или Поправка о нарушениях в Законе. Как это сделать?!

Господин (или товарищ?) Тишков написал Ельцину о том, о чем за полгода до развала Союза думали и чего боялись миллионы русских людей и по окраинам империи. И в ее сердце тоже:

- Вы демократ и поддерживаете демократов, пришедших к власти в некоторых республиках, что привело к пролитию крови безвинных людей. Почему вы ничего не сделали для защиты русских в Прибалтике, Молдавии и других горячих точках? Не приведет ли приход к власти демократов в России в гражданской войне?

А студенты Тульского пединститута просто взывали к Ельцину о насущном, полагая, вероятно, что плохие бояре на местах мешают доброму царю:

- Зайдите в общежитие №3 Тульского пединститута. Вы увидите действительность студенческой жизни. В Туле — голод! 600 гр мясопродуктов на месяц, 1 кг сахара, 200 гр масла. Когда руководители области перестанут мешать реформам, проводимым в России?

1 апреля 1991 г. Забастовка шахтеров Воркуты. На очередном митинге бастующих шахтеров (на снимке), состоявшемся в центре Воркуты, шахтеры выразили поддержку Российскому Правительству. Фото: Валерий Матыцин/Фотохроника ТАСС

1 апреля 1991 г. Забастовка шахтеров Воркуты. На очередном митинге бастующих шахтеров (на снимке), состоявшемся в центре Воркуты, шахтеры выразили поддержку Российскому Правительству. Фото: Валерий Матыцин/Фотохроника ТАСС

Ну, и вишенка на торте записка от Андрея Павловича Смелова:

- Не кажется ли вам, что вместо президентского престола за нарушение конституции вы должны сидеть на скамье подсудимых?

Конечно, Борису Николаевичу так не казалось. Он уверенно шел к высшему государственному посту в России, которая через полгода, благодаря ему, станет независимой страной.

И, конечно, справедливости ради надо отметить, что Ельцину приходили и записки со словами поддержки. Но даже в горячие предвыборные дни, весной и в июне 1991-го, они, все-таки, не составляли большинство.

Президентские выборы Борис Ельцин тогда выиграл. Он набрал 57.3% - за него проголосовали 45.5 миллионов россиян.

Уступивший Борису Николаевичу премьер СССР Николай Рыжков получил 16.8%. Это - 13. 3 миллиона голосов.

Холодный душ на страну пролился раньше 1996-го. Когда президент-демократ Ельцин одолел главу КПРФ Зюганова с уже неимоверными усилиями...

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