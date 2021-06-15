Саммит Россия-США в Женеве: Как и о чем будут договариваться Путин и Байден

Владимир Путин увидится с Джо Байденом. Этого события ждут все главные СМИ планеты
Фото: REUTERS
16 июня 2021 пройдет, пожалуй, главная встреча года в мировой политике. В Женеве, на вилле La Grange, Владимир Путин увидится с Джо Байденом. Этого события ждут все главные СМИ планеты: на саммит уже аккредитовалось 300 журналистов. От «Комсомолки» в Швейцарию отправились сразу два корреспондента — старожила Кремлевского пула, политобозреватель Александр Гамов и спецкор «КП» в США Алексей Осипов — их репортажи о ходе переговоров президентов в режиме реального времени можно будет читать на сайте kp.ru и слушать на радио «Комсомольская правда».
О чем же будут говорить Путин и Байден? И кого они взяли с собой на встречу (а эти персоны точнее любых афиш показывают — на каких «фронтах» предполагаются баталии и где могут быть достигнуты договоренности).
Главные темы рандеву года и состав российской делегацbи раскрыл помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков дипломатично заметил, что в повестке есть все темы, волнующие Россию и США.
Глобальные:
- Стратегическая стабильность.
- Изменение климата.
- Арктика.
- Борьба с коронавирусом.
- Кибербезопасность.
Дипломатические:
- Состояние и перспективы отношений России и США.
- Аресты россиян за границей по инициативе США (уже 60 случаев с 2008 года!).
- Захват российской дипсобственности в Штатах.
Региональные проблемы:
- Украина.
- Карабах.
- Сирия.
- Ливия.
- Иран.
Из незапланированного:
Ушаков добавил, что стороны могут затронуть и не запланированные заранее темы. Например Белоруссию или Навального. Пока они вне основной повестки переговоров.
Вообще, в российской делегации будет от 600 до 800 человек. Но сюда входят все: от журналистов до охраны. Ключевых персонажей гораздо меньше:
- Министр иностранных дел Сергей Лавров.
- Посол России в США Анатолий Антонов.
- Начальник Генштаба Валерий Герасимов.
- Зам. главы администрации президента Дмитрий Козак (главный российский переговорщик по Донбассу)
- Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
«КП» спросила американиста, профессора факультета права ВШЭ Александра Домрина, о чем может говорить такой состав делегации.
- Эти персоны надо воспринимать, как ясный сигнал. Они обозначают важные для нас темы, и как бы говорят о желании договариваться: вооружения и вообще горячие точки — Герасимов, Украина и Донбасс - Козак, Сирия - Лаврентьев. Но мы еще посмотрим, кто приедет с Байденом, и поймем важные темы для США. Для обеих стран получается такая разведка боем, - заявил эксперт.
Запланировано, что саммит продлится 4-5 часов. Начало в 14 часов по московскому времени.
1. ФОТО «НА ПАМЯТЬ»
Первым на виллу — в час дня - должен приехать Путин - там его встретит президент Швейцарии. Байден прибудет вторым. После совместного фотографирования политиков, президент Швейцарии пожелает участникам саммита успеха. Дальше главы России и США пойдут в старинную библиотеку виллы, где и начнутся сами переговоры.
2. УЗКИЕ И ШИРОКИЕ СОСТАВЫ
Общение президентов будет состоять из трех частей. В начале политики встретятся в узком составе — только Путин, Байден, Лавров и госсекретарь США Блинкен. Потом переговоры пройдут в расширенном формате. Следом - перерыв на чай-кофе. И третья часть — вновь расширенный состав делегаций.
Может произойти и четвертая часть — переговоры Путина и Байдена наедине. Предварительной договоренности об этом нет. Но, все может быть...
3. ИТОГИ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
В конце каждый президент проведет собственную пресс-конференцию. Общего выхода к прессе, как это было в 2018 году у Путина и Трампа, не будет. На этом саммит официально закончится.
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