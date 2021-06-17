14-летний робинзон

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Пожалуй, не было в 80-х годах прошлого века ни одного мальчишки, который бы не зачитывался повестью советского писателя Николая Внукова «Один». Той самой, где описывается робинзонада 14-летнего мальчишки на крохотном островке в Японском море. Не скрою, среди этих читателей был и я...

В России книгу подзабыли. А вот в Японии ее переиздают до сих пор - она входит в список литературы для обязательного изучения в школах.

И, конечно же, как многие парни средней полосы, где с морями напряженка, я не понимал, что мальчик на обложке книги прижимает к уху: пучок травы? кусок ткани? подбитую птицу? Интернетов тогда не было, потому, что это морская раковина, я узнал гораздо позже...

Однако это недопонимание не мешало отчаянно завидовать приключениям Саши Бараша, которого смыло штормом с катера в открытом море и так чудесно забросило на таинственный остров (в детстве любой остров - таинственный).

Тем более удивительно узнать сейчас, что у парнишки был реальный прототип. Это Александр Барабанов, уроженец Дальнего Востока, который 40 дней провел на необитаемом клочке суши.

В России книгу подзабыли. А вот в Японии ее переиздают до сих пор - она входит в список литературы для обязательного изучения в школах.

Его историю, которая случилась в далеком 1977 году, Внуков вычитал в газете «Тихоокеанская звезда». Есть легенда, что ленинградский писатель тут же отправился на другой конец страны, чтобы встретиться с отважным пареньком. Но на самом деле все было гораздо проще. Как призналась дочь автора, которая до сих пор живет в Санкт-Петербурге, ее отец с прообразом героя не сумел связаться. И просто взял за основу газетный материал. Правда, подвигу парнишки была посвящена весьма короткая заметка, потому пробелы пришлось заполнять своим опытом - благо он был богатым: за плечами у Николая Внукова осталась Великая Отечественная война, а затем тяжелый труд в геологоразведочных партиях на Колыме и ее притоке Сугое.

И на войне, и в тайге часто приходилось оставаться один на один с могущественной природой и - в прямом смысле - выживать. Потому все, описанное в книге, чистая правда. Да, не все случилось с Сашей, но автор прошел через все приключения - начиная ночлегами в местах, совершенно для этого не приспособленных, и завершая поиском подножного корма. Описание приготовления мидий и саранок -как раз из этого опыта.

Однако есть здесь и Сашино наследие - это и описание добычи огня трением и сооружения шалаша, и завязка с развязкой - спасением пограничниками, заметившими дым...

Так, по представлению автора, выглядел остров. На самом деле он был больше и лесистее.

Но главное, что дают реальные приключения и Саши Барабанова, и Николая Внукова - и для чего обязательно нужно прочитать книгу, - это понимание основного закона выживания: не сиди на месте, все время трудись и надейся на лучшее. Короче - выживают трудолюбивые оптимисты.

Недаром в самой трудолюбивой стране планеты - Японии - «Один» не только стала лучшей книгой 1988 года, но и вошла в школьную программу как обязательная (!) для изучения.

А что у нас? У нас ее даже не помнят... Жаль, ведь это самый настоящий учебник по выживанию. Не только на острове, но и в каменных джунглях, где, несмотря на то, что что ты всегда окружен людьми, все равно случись что - выживать будешь один...

С этим нехитрым набором школьник умудрился почти два месяца выживать на необитаемом острове:

Набор школьника, с которым он умудрился почти два месяца выживал на необитаемом острове.

1. Кеды на толстой белой подошве.

2. Джинсовая куртка. (+ рубашка и майка).

3. Губчатые стельки.

4. Джинсы с ремнем.

5. Расческа в футляре.

6. Кусок капронового шнура - метра два - от планктонной сетки.

7. Огрызок карандаша.

8. Перочинный нож с двумя лезвиями, шилом, штопором и отверткой.

9. Связка ключей.

10. Две английские булавки (иллюстрация из первой публикации повести в журнале «Аврора» в 1982 году).

ВНИМАНИЕ, ПОИСК!

Дорогие друзья! Мы пытались найти реального Сашу, но пока безуспешно. Потому просим помощи у вас. По примерным подсчетам, Александру Барабанову сейчас не более 60 лет. Если эти строки читает сам герой или те, кто его знает, пожалуйста, свяжитесь с нами по почте sazonov@kp.ru.