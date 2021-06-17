"Штаммы атакуют, обязательная вакцинация возможна": О чем еще говорили на заседании Координационного совета по коронавирусу

Михаил Мишустин провел заседание президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
17 июня прошло заседание координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Темой встречи стала тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Публикуем важные заявления участников встречи:
Сергей Собянин, мэр Москвы:
— Ситуация в Москве стремительно ухудшается.
— Москва сталкивается с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными.
— Динамика распространения коронавируса в Москве неожиданна, поскольку более 60% имеют иммунитет.
— По предварительным данным, рост заболеваемости коронавирусом в Москве возрос в три раза (подробности тут).
Михаил Мурашко, министр здравоохранения:
— Наибольший прирост видим в категории 30-40 лет. Рост госпитализации - 32%, мы увеличили число коек по стране. Имеем запас в объеме 16% коечного фонда.
— Особенностью периода является вовлечение беременных женщин. Их - около 10 000 человек, появились случаи тяжелого течения заболевания у беременных (подробности тут).
Анна Попова, глава Роспотребнадзора:
— Эпидситуация — крайне напряженная. В основном рост за счет 3 субъектов: Москва, Московская область и Петербург. Общая доля этих субъектов — 60%, но ситуация по стране тоже неблагополучная.
— Распространение индийского штамма коронавируса за последние две недели в России серьёзно выросло (подробности тут).
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