Фото Ольги Бузовой после премьеры в МХАТ: Певица сразила нарядом на театральном банкете

Ольга Бузова мечтала стать актрисой с детства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11 июня в МХАТ им. Горького прошла премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке режиссера Ренаты Сотириади. На роль певички из кабаре Бэллы Шанталь пригласили Ольгу Бузову. Она со свойственной ей непосредственностью и прямотой назвала «Чудесного грузина» главной премьерой сезона. И не только в масштабах Художественного театра. Все билеты на спектакль были распроданы. О новой постановке стали говорить задолго до того, как ее увидели первые зрители: история молодого Сталина, основанная на документах, участие в спектакле Ольги Бузовой – все это объясняет, почему «Чудесного грузина» обсуждают не только в театральной тусовке.

Ольга Бузова сыграла певичку из кабаре Бэллу Шанталь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Пьеса Андрея Назарова оказалась очень важной для театра. Автор очень глубоко и емко показал, что нужно платить за победы, подобные той, которую одержал Сталин в Батуме или на ХIII съезде РКП(б): когда ты жертвуешь ферзя, устраиваешь этот блеф — ты не только платишь фигурой и репутацией, ты платишь любовью, иными важными вещами, разрушая жизненный уклад людей, - считает художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков. - Именно разрушение этого общества доставляет боль. Задача художника, если мы имеем в виду спектакль «Чудесный грузин», как раз в провокации, в приглашении к полемике. То, что мы не сталинисты, очевидно. То, что мы видим в этой истории зарождение дьявольского цинизма, это тоже очевидно. Мы исследуем, мы ставим вопросы… А вот обсуждать этот спектакль — задача зрителей.

Ольга Бузова попала на сцену МХАТа по приглашению Эдуарда Боякова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ольга Бузова, которая попала на сцену МХАТа по приглашению Боякова, сообщила, что мечтала стать актрисой с детства. И в 16 лет собиралась поступать в театральный, но ее остановила ее мама. Пришлось поступать на геофак в питерский университет. Однако детские мечты иногда сбываются…

Ольга Бузова с дочкой одного из артистов труппы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Любовь к театру привела меня на сцену МХАТ имени Горького, - говорит Бузова. - Актер — сложная профессия. МХАТ — отдельный мир, в котором ребята живут почти круглосуточно. Я уже играла в театре, и опыт я получала непосредственно на сцене (Ольга утверждает, что много играет в антрепризе – Ред.). Но сейчас я понимаю, что именно образования мне не хватает. Сейчас я погрузилась в этот мир: так же круглосуточно работаю со всеми остальными артистами, хожу на занятия по сценической речи и вокалу. В процессе работы мы разбираем каждый взгляд, каждую строчку, каждое появление персонажа. И даже когда моя героиня молчит, тишина таит в себе определенный смысл.

О новой постановке стали говорить задолго до того, как ее увидели первые зрители Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На поклонах после спектакля Бузова исполнила песню на бис. Ее засыпали цветами. Чего, кстати, не было на предпремьерном показе. Тогда Бузова осталась даже без скромной гвоздички. Но держала удар, когда другим артистам дарили цветы.

На банкет по случаю премьеры Бузова пришла в мини-юбке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На банкет по случаю премьеры Бузова пришла в мини-юбке, коротком топе, обнажающем живот, и массивных белых ботинках. Конечно, в театр иногда и в таком наряде приходят, но больше он подходил для after party после шоу или эстрадного концерта. Ну да ладно - на банкете собрались в основном все свои. Рядом с Ольгой - ее мама, которой она все-таки доказала, что стала "настоящей артисткой". Режиссер Рената Сотириади исполняла грузинские танцы, Эдуард Бояков разрезал на маленькие кусочки огромный пирог. В общем все были счастливы.

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