Снова свободна: Анну Калашникову застукали с молодым любовником жены Лепса

С банкиром Иваном Семёновым Анна Калашникова встречается уже два года. Фото: Личный архив

С банкиром Иваном Семёновым Анна Калашникова встречается уже два года.

Вся светская Москва ждала их свадьбу, но после того, как у пары не получилось стать родителями (их обманула суррогатная мать, которая, как выяснилось, вынашивала чужого малыша), Анна появилась на премьере ледового шоу Татьяны Навки без обручального кольца. До этого ещё был релиз песни «Не ври мне в Риме», где артистка пела об измене.

А в минувшую среду Калашникова выложила в Сторис своего инстаграма видео из ночного клуба с другим мужчиной. На кадрах Анна проводит время с фотомоделью Дмитрием Савчуком, которому репортёры приписывают роман с теперь уже бывшей женой Григория Лепса Анной. Видно, что Дмитрий и Анна общаются очень тепло, что в принципе не удивительно, поскольку он и его брат-близнец Виталий (тоже модель) снимались почти во всех клипах Калашниковой. На видео Анна и Дмитрий сидят рядом на диване, поют хиты Аллы Пугачёвой.

- Дима и Виталик - братья Прохора Шаляпина, поэтому они давно знакомы и дружат с Аней. Поэтому вряд ли там роман, - считает продюсер Алина Красная. - Но с банкиром Иваном Семёновым Аню действительно давно уже не видели. Видимо, история с суррогатной матерью сильно потрепала им нервы.