Суд за «Ералаш» проигран: наследники Бориса Грачевского продолжают делить имущество

Борис Грачевский, вопреки слухам, не был богатым человеком – сбережений не оставил, на его счету после смерти оказалось всего несколько десятков тысяч рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Год назад Борис Грачевский под новый год попал в больницу с ковидной пневмонией, обширным поражением легких. Умер худрук детского киножурнала «Ералаш» в начале 2021-го. Борьба за наследство обернулась судебными процессами. Один из них завершился на днях. Первая жена Грачевского хотела получить часть от бизнес-империи «Ералаш».

Законных наследников у Бориса Юрьевича пять: вдова и четверо детей от трех браков. Первой супруге Галине после развода Грачевский оставил загородный дом и квартиру – юридически передачу имущества не оформляли. Дети от этого брака Максим (ему сейчас 48 лет) и Ксения (41) также обеспечены жильем. Второй экс-супруге Анне худрук «Ералаша» после расторжения брака подарил двухкомнатную квартиру у метро «Царицыно», оплатил ремонт. В этом браке родилась дочь Василиса (ей сейчас восемь лет), при жизни Борис Юрьевич помогал ребенку. С последней женой – вдовой Екатериной Белоцерковской мэтр был счастлив в браке последние пять лет, а жили вместе они дольше. Весной прошлого года Катя родила сына Филиппа. После смерти Грачевского у него осталось имущество - загородный дом в Подмосковье (площадь 300 кв м) и трешка в центре Москве, купленная после первого брака перед вступлением во второй. Всю недвижимость поделят в равных долях между наследниками. Пока вдова с сыном живут в квартире.

Борис Грачевский, вопреки слухам, не был богатым человеком – сбережений не оставил, на его счету после смерти оказалось всего несколько десятков тысяч рублей. Вдова Екатерина не работает, ей помогают друзья Грачевского.

Первая жена Галина Грачевская в суде получила отказ по всем исковым требованиям. Она хотела получить часть наследства — от доли Бориса Грачевского в компаниях «Ералаш»

С основным активом, на доходы которого рассчитывали наследники, оказалось все не совсем просто. Речь о бизнес-империи «Ералаш»: это и детские киношколы, и продюсерский центр, и товарный знак, и другие формы бизнеса. 2020-й ковидный год был сложным для отрасли, прибыль компании, судя по открытым источникам, составила 14,8 млн. руб. В 2019-м цифры были серьезнее – более 100 млн. руб. В 2020-м киножурнал «Ералаш» впервые за долгие годы не получил госфинансирования. Но на похоронах Грачевского к гробу вышла вся его команда и компаньон мэтра Аркадий Григорян пообещал: «Еще два года точно будем снимать «Ералаш». На столько Борис все распланировал».

Бизнес продолжает работу: актерские школы, актерское агентство, онлайн-фестиваль «Ералаш». Вот только вдова в этой работе пока активно не участвует. Белоцерковская сообщила, что не знала важной информации: друг и партнер Грачевского бизнесмен Аркадий Григорян является совладельцем ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш». У Григоряна – контрольная доля в бизнесе (с незначительным перевесом в процентах в его пользу) и по закону он может управлять компанией.

Белоцерковская была удивлена этим фактом - предполагала, что «Ералаш» собственность ее супруга. Видимо муж не посвящал ее в нюансы своих бизнес-проектов. Екатерина подавала два иска к компании – оба дела проиграла. Также сейчас вдова является соответчиком по взысканию долгов мужа – иски к наследникам поступили от ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш». Очередные заседания назначены на начало года. Речь идет об общей сумме в 18,5 млн. руб.

В эту часть наследства Белоцерковская вступить не могла пока шли суды – на «Ералаш» претендовала еще и первая жена Грачевского. Экс-супруга Грачевского решила через суд получить часть наследства: просила выделить ей долю в ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш» из части бизнеса, принадлежавшей Б. Ю. Грачевскому. Борис Юрьевич создал империю в годы брака с первой женой и не без ее участия, поэтому Галина Грачевская рассчитывала на победу, хотя срок исковой давности давно прошел. Первый брак Грачевского продлился почти 35 лет и был расторгнут более 15 лет назад. В конце декабря 2021-го года суд первой инстанции отказал в исковых требованиях Галине Грачевской. Первая жена Бориса Юрьевича не получит «кусочек от «Ералаша». Однако у нее осталась возможность оспорить решение суда в вышестоящей инстанции. В 2022-м году Екатерина Белоцерковская продолжит в суде отстаивать свою правду.

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