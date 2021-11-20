"Поезд ушел": Юлия Проскурякова нарушила молчание после публичной выходки Николаева и Королевой

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Игорь Николаев на днях блистал на сцене по случаю своего юбилея. Маэстро собрал полный зал поклонников и пел для них свои хиты. Мероприятие не обошлось без сюрпризов. В зале была бывшая жена композитора Наташа Королева. Она со слезами на глазах подпевала музыканту, а потом преподнесла ему охапку желтых тюльпанов и полезла с поцелуями. Все это происходило на глазах нынешней супруги артиста Юлии Проскуряковой.

Юлия Проскурякова нарушила молчание после публичного поцелуя Игоря Николаева и Наташи Королевой. Когда композитор пел на сцене, Королева вместе с другими зрителями подпевала ему, сидя в зале. Концерт так растрогал артистку, что в какие-то моменты певица не могла сдержать эмоций и начинала плакать.

После концерта Наташа подошла к сцене, чтобы вручить музыканту огромный букет желтых тюльпанов. "Народ просит «Желтые тюльпаны». Игорь Юрьевич, давайте сбацаем один куплет, уважим публику", - заявила Королева.

Николаев тут же сел за синтезатор и принялся аккомпанировать певице. Разумеется, совместный номер бывших супругов произвел настоящий фурор. Но на этом сюрпризы не закончились. Зрители взвыли от восторга, когда, закончив петь, Наташа произнесла: "Ну, поцелуйчик один". Маэстро после некоторых раздумий присел на корточки и позволил поцеловать себя в щеку. Королева чмокнула бывшего мужа под ликование зала.

Выходка звезды не смогла испортить настроения Юле. Нынешняя избранница Николаева лишь поблагодарила организаторов и приглашенных артистов за прекрасный вечер. А потом она обратилась к зрителям. "Спасибо за то, что в такие трудные времена вы были вместе с нами, дарили нам свою любовь и тепло, открывали сердца и пели в унисон с Игорем! Это было невероятно трогательно!", - написала Проскурякова в блоге.

Она не упомянула участие в концерте Королевой. Зато фолловеры не смогли удержаться и принялись горячо обсуждать поведение бывшей супруги композитора. Один из пользователей отметил: "Поезд ушел".

Отметим, Наташа Королева 11 лет была женой Игоря Николаева. За это время композитор написал для любимой множество хитов, которые по сей день поют поклонники этой пары.