Молодая жена отреагировала на видео Игоря Николаева с другой женщиной: "Плачу"

Юлия Проскурякова. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев 11 лет назад сыграли свадьбу. 23 сентября супруги тепло поздравили друг друга с этой важной датой. Поклонники порадовались за одну из самых красивых пар шоу-бизнеса, ну а хейтеры не упустили возможность в очередной раз уколоть молодую жену композитора. Мол, она на многое закрывает глаза. Артистка на подобные сообщения не реагирует. Зато не смогла пройти мимо видео, на котором ее муж предстал с другой женщиной.

Игорь Николаев опубликовал в блоге видео, на котором запечатлен с Ани Лорак. Композитор трогательно обратился к ней по случаю ее 43-летия. Отрывок клипа, над которым они работали вместе, растрогал публику.

Сей факт не остался незамеченным Юлией Проскуряковой. Как оказалась, певица всякий раз очень эмоционально реагирует на это видео. "Моя любимая песня! Я всегда плачу, когда слушаю ее… С днем рождения, Ани Лорак", - написала Проскурякова под постом мужа.

К слову, поклонники тут же отметили, что Юля и сама бы могла прекрасно исполнять хиты Николаева. Один из пользователей отметил, что Игорь постоянно отдает лучшие композиции кому угодно, но только не любимой жене.

Впрочем, Проскурякова за долгие годы супружеской жизни привыкла к колкостям. То народу не нравится ее фигура, то Юлю сравнивают с Наташей Королевой, то пытаются очернить Николаева в ее глазах. Артисту постоянно приписывают романы на стороне.

Проскурякова и Николаев, в свою очередь, продолжают демонстрировать семейную идиллию. Это была любовь с первого взгляда. Они познакомились на прослушивании проекта "Народный артист". Композитору тогда было уже 45 лет, тогда как Проскуряковой исполнилось лишь 23. Однако будущих супругов разница в возрасте не смутила. Спустя пять лет после первой встречи пара сыграла свадьбу. Сейчас они воспитывают пятилетнюю Веронику, в которой Николаев души не чает. От первой жены у известного артиста есть взрослая дочь Юлия. Она живет в США.