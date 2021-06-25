Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев раскрыл правду о рухнувшем браке Ксении Бородиной

Ксения Бородина призналась, что они с Курбаном Омаровым больше не вместе. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новость о разводе Ксении Бородиной не стала неожиданностью: слухи об этом курсировали последние пару месяцев. Теперь их подтвердила и сама ведущая "Дома-2": в разговоре со СМИ Бородина призналась, что они с Курбаном Омаровым больше не вместе. А вот о причинах расставания умолчала.

Однако, один из самых ярких экс-участников телестройки, шоумен Рустам Солнцев уверен, что скоро мы сами обо всем узнаем: мол, без пяти минут бывший звездный муж не упустит возможность монетизировать откровения.

- Буквально вчера я видел Курбана на Новом Арбате, он мой сосед, - рассказал kp.ru Рустам Солнцев. - Кучеряво живет! Прошел мимо и даже не поздоровался. Почему они расстались с Ксюхой? Могу только предполагать, хотя и с высокой долей вероятности. Одна из причин, безусловно, деньги, которые Бородина зарабатывает, рекламируя в своем Инстаграме вьетнамскую "паленку", а ее муж - нет. Кто он вообще? В одном из интервью Курбан хвалился своими бизнесами. Но люди не дураки: прогуглили - оказалось, этих фирм давно нет и в помине, либо позакрывались, либо записаны на других лиц. Судя по его соцсетям, он фотомодель. А еще дрессировщик кота Шантика, которого уже нет (это расхожая шутка в соцсетях: долгое время в своем Инстаграме Курбан Омаров выкладывал массу видео с домашним питомцев, из-за чего народ сделал вывод, что супруг Бородиной - безработный. - Ред.). Полагаю, что о своей семейной жизни экс-супруг скоро расскажет: надо же как поддерживать к себе интерес. А как еще, если знаменитой жены уже нет?

Кроме того, Солнцев не исключает, что муж телеведущей позволял себе слишком вольные отношения с другими дамами.

- Об изменах говорить не решусь, но флирт с его стороны однозначно был, - считает Рустам. - А Ксения - истинная собственница. И я помню, например, как многие ее подруги были уволены из фавориток по самым разным причинам. Видимо, так же произошло и с мужем. Но нельзя сказать, что все это было зря: у них родилась чудесная дочка Теона - это большое счастье, ради которого стоило быть вместе.

Рустам Солнцев на съемках телешоу "Дом-2", 2013 год. Фото: Иван ВИСЛОВ

По словам шоумена, о союзе Бородиной и Омарова он все понял еще в день свадьбы.

- Я как человек, изучивший психологию отношений в реалиях "Дома-2", уверен, что Ксюша просто не хотела быть одна, вот и вышла замуж за этого парня, - продолжает Солнцев. - Знаете, это такое чисто женское и чисто русское: лишь бы с кем, только не одиночество. При этом, она не из тех, кто будет содержать мужчину. Да, на дорогие подарки Бородина способна: я знаю, например, что предыдущему бойфренду Михаилу Терехину она наполовину оплатила дорогостоящие часы. Но Ксюша ведь не на помойке себя нашла. Она умеет считать финансы. Что тут можно сказать? Ксении - добро пожаловать в мир других мужчин, а Курбану - давай, до свиданья! Думаю, его вскоре все забудут, как того же Терехина. Что сейчас мы знаем о нем? Да ровно ничего. Эти мужчины по умолчанию упоминались лишь в контексте Ксении Бородиной.

Напомним, замуж за Курбана Омарова ведущая "Дома-2" вышла в июле 2015 года, а через пять месяцев у пары родилась общая дочь. Их семейная жизнь не была гладкой: всего через год после свадьбы ведущая публично рассказала о многочисленных изменах супруга и заявила, что подает на развод, однако, так и не решилась на этот шаг. Видимо, после того скандала Бородина приняла решение больше не делать громких заявлений и на этот раз до последнего ничего не говорила о семейных проблемах.