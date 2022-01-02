Стоит ли бояться летящего к Земле астероида Апофис

К Земле летит огромный астероид Апофис диаметром 400 метров Фото: Shutterstock

Не успели мы доесть новогодние салаты, как по новостям пронеслось: конец света уже скоро. РИА Новости, ссылаясь на ВНИИ ГОЧС (научный институт, который входит в структуру МЧС России), рассказали, что к Земле летит огромный астероид Апофис диаметром 400 метров, и 13 апреля 2029 года может врезаться в нашу планету. Сразу после Дня космонавтики, по иронии судьбы. Скорость сближения - 7,42 километра в секунду. Шандарахнет сильно - как если бы рванули одновременно 30 термоядерных бомб.

Судя по комментариям под новостью, народ приуныл. Астероид, хоть и не завтра прилетит, все равно выглядит все ну очень страшно. Однако уже к обеду 2 января пресс-служба МЧС России распространила опровержение: мол, апокалиптических прогнозов не давали.

"МЧС России не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде. Все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству. Предложения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос", - сказали ТАСС в ведомстве. И отметили, что в новогодние праздники правильнее будет заботиться о противопожарной безопасности, а не "угрозах" из космоса.

Об Апофисе «Комсомолка» подробно рассказывала в ноябре 2020 года. Обнаружили астероид в 2004 году американские астрономы, и, изучив траекторию, уже тогда оценили шансы столкновения с Землей как высокие - 1 к 300. Из-за этого назвали пришельца именем древнеегипетского бога Хаоса. В январе 2013 года Апофис попал в поле зрения радаров NASA. Ученые получше его рассмотрели и прикинули три даты, когда наиболее вероятно сближение астероида с Землей: 2029, 2036 и 2068 годы. Так вот через семь лет, заверили американцы, астероид промчится мимо, хотя и очень близко - всего в 31300 километрах. То есть его будет видно невооруженным глазом. Однако в худшем случае Бог Хаоса разнесет в пыль какой-то из спутников связи, летающих на геостационарных орбитах в 40 000 км от поверхности Земли. Вторая дата тоже не сильно беспокоила ученых, а вот в третий раз, через 37 лет, всяко может быть. Но к тому времени астероид сам может передумать и умчаться в космос, изменив траекторию. Или же астрономы получше его изучат за это время и придумают, как обезопаситься.