Про национальность преступников, и проект закона, от которого все проиграют

Законопроект, предписывающий не указывать в СМИ национальность преступников, будет рассмотрен в Госдуме. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Говорят, сразу после новогодних Дума займется проектом от чеченских парламентариев - не указывать в СМИ национальность преступников. Интересная озабоченность…. Думаю ничьей фантазии не хватит предположить такой проект например от Татарских или Башкирских законодателей, ну или от якутских депутатов.

Вспомнилось. В июне я ездила в Новосибирскую губернию , где в райцентре гаишник случайно застрелил азербайджанца: парень несся с друзьями на тонированной машине, потом убегал от полиции, потом пытался помешать задержанию товарища, в общем, нагличал, борзел - и нарвался.

Умер 19-летний юноша не сразу, а через сутки в больнице, и эти сутки мама-папа, дяди и те товарищи, которые участвовали в столкновении с полицией, пригорюнившись, сидели на теплотрассе возле приемного отделения, еще группа родственников ездила и «решала вопросы».

И решила.

Гаишника, которому оказывали сопротивление, посадили, виновных - сообщников застреленного хулигана – допрашивали исключительно как свидетелей и, без малого, потерпевших.

Русские националисты (нормальные, кстати, ребята, я их знаю, они помогают вытащить людей из трудового рабства, борются против бродячих собак и делают много других правильных дел) моментально просекли, что происходит странное, и привычно заорали на всех площадках: мол, диаспора вступилась, проплатила, испугала, родственники врывались в кабинеты и в реанимацию с пистолетами, штурмовали КПЗ с требованием выдать гаишника на расправу, в город вводили вооруженный спецназ…..

Это, как выяснилось позже, было полной чушью, но чушь публиковалась и в Телеграме, и в настоящих СМИ. Азербайджанцы горячо откликнулись на почин русских товарищей. Они объявили в своих пабликах, что невиноватого Векила (так звали парня, который вздумал хватать гаишника) застрелили как раз потому, что он азербайджанец, и немедленно устроили флешмоб «Жю сюи Векил», фотографируясь с портретом убитого подиаспорно (диаспора одного российского города, потом другого…)

Участники флешмоба в память об убитом Векиле Абдуллаеве.

Заметили, что и те, и другие используют аргумент «потому что азербайджанец», только в противоположном смысле?

А я всегда говорила, что националисты всех стран – близнецы-братья, как партия и Ленин.

Ситуация напоминает мой любимый еврейский анекдот: «Изя, я не люблю читать израильские газеты! Они все ноют, что нас никто не любит, мы такие бедные, кругом антисемиты... Я люблю читать антисемитские газеты! Евреи всех поработили, евреи захватили мир!»

Но это еще не конец истории. Наши русские националисты прознали, что унимать убитых горем родственников к больнице ездил глава азербайджанской диаспоры, или, по-правильному, национально-культурной автономии Новосибирска Расим Бабаев: он сам брякнул в интервью, что, мол, держал руку на пульсе, не допустил возможных эксцессов и многократно присовокупил, что у преступников нет национальности (в этом месте горячий привет парламенту Чечни).

Русские Патриоты тут же с пролетарской прямотой сделали вывод: Бабаев и есть тот негодяй, который посадил хорошего гаишника. Глава диаспоры в их простодушном понимании это глава этнической ОПГ: с чиновниками связан? Связан! В общественных советах заседает. Векила отмазывал? Отмазывал: просил не разжигать.

Ну, точно гад!

Расим Бабаев, глава организации "Местная Азербайджанская национально-культурная автономия г. Новосибирска". Фото: YouTube

В Телеграм-каналах теперь полилась грязь непосредственно на Бабаева: мол, этот воротила сидит в мэрии и контролирует денежные потоки азербайджанской диаспоры, потому что его дочь, зам. начальника Департамента ЖКХ города по фамилии Султанова отдает городские подряды только азербайджанским фирмам. Далее прилагался их список:

«ООО АТП «Регион-Сибирь» (Мамедов Эльхан Бахадур-оглы),

ООО «НБУ-154» (Закарьеяев Мехман Нутвели-оглы),

ООО «Портал» (Караев Эльшан Ибрагим-оглы)», - и т. д., там много, и почти все фамилии мусульманские.

Скажу честно: документ внушает, даже я оторопела, а уж националистические блогеры всей страны посинели от натуги, выдумывая, как обозвать «этнического коррупционера» Бабаева пообиднее. Помню что-то про жадную свинью, которую надо вешать (надеюсь, награда найдет героя, сотрудники по борьбе с экстремизмом, которые разбирали эту помойку, обещали не спустить).

СМИ близкие к православию и самодержавию ликуют!

Короче, напрашиваюсь к антигерою на встречу, приезжает такой актер Этуш («Или я ее веду в загс, или она меня ведет к прокурору»), и видно, что мужика уже трясет.

Да, кабинет у этого «Этуша» в мэрии, но работает он бесплатно, потому что должность общественная, функция - быть связующим звеном между чиновниками и мигрантами, которые приезжают в количестве, а сами даже русского языка не знают, потому конфликты…

А сам он, блин, подполковник милиции в отставке! Был в горячих точках: в длительной командировке в Зоне Чрезвычайного положения на территории Северной Осетии и Ингушетии, всю жизнь боролся с преступностью, подавлял бунты в колониях, был начальником оперативного отдела при ФСИН: работал как раз по организованной преступностью и коррупции, имеет государственные награды. На исторической родине в Азербайджане (чтобы закрыть тему) не был уже пять лет, причина - материальные затруднения.

Да, он проехал на место вероятного конфликта к родственникам убитого, потому что его попросили коллеги-чиновники, позвонили утром в субботу, и он сорвался в свой выходной.

Да, список фирм реальный, но как он может быть другим-то? Это же не он, Бабаев, а государство приняло примитивный закон о госзакупках, по которому на тендерах побеждает тот, кто объявляет самую низкую цену, а, значит, в ста процентах случаев работает с гастарбайтерами и ездит набирать этих полурабов в страны обитания, то есть и сам оттуда.

- Дочка у меня, - говорил совершенно офигевший от повальной лжи офицер, - да, работает в Управлении ЖКХ, но не замом, а простым консультантом. И фамилия у неё не Султанова, а Сальникова. И данные тендеров приведены за март 2021 года, а дочь с 2019-го в декрете и отпуске по уходу за ребёнком. Плачет сейчас: «Папа, как же так можно?»

Дочка там родилась в Новосибирске, жена-то у Бабаева русская, и сам он живет в Новосибирске с 80-х.

Задержание гаишником лихачей Бабаев, между прочим, поддерживает: «Они не остановились, конечно, а вдруг у них труп в багажнике?», - он только просит не переводить в националистическую плоскость…

Неудобно как-то вышло.

Причину посадки гаишника я потом нашла: дядя убитого юноши внезапно оказался огромный друг местной администрации, строитель всех соцобъектов и спонсор всех дней города. Обидеть такого влиятельного человека никак нельзя, это в России каждому понятно, но национальность-то здесь ни причем!

Точно так же у нас отмазывают детей русских бизнесменов, близких к чиновникам, и точно так же гоняют на тонированных машинах русские мажоры, и хамят гаишникам, потому что по факту являются неподсудными (все помним дело иркутской Анны Шавенковой).

Классовая причина, то есть, сословная: точно так же, как причина «этнических» тендеров - в существовании в России сословия рабов.

Объяснять всегда все кровью - глупость, достойная Гиммлера, который извинял проигрыш Рейха Иосифу Сталину тем, что «в Сталине есть капелька правильной арийской крови, без немецких предков «русский фюрер» не смог бы объединить населяющие СССР толпы азиатов в армию» (и мне такой травы, да)…

Но вернемся к предложению парламента Чечни полностью запретить раскачивать подобные ситуации, конкретно - не писать, что Векил был азербайджанцем, запретить публиковать фото (бьют не по паспорту, а по морде) и имя-фамилию-отчество: мальчик был «оглы».

Гаишник бы… остался сидеть.

Только общественный хай в тысячу глоток, вызванный выдуманными бесчинствами кавказцев, вынудил Москву вмешаться и пресечь местный гешефт бизнеса и властей.

Фейк привел к восстановлению справедливости, такая загогулина.

Был спасен, может, и не самый бравый, но полицейский, офицер, человек. Это раз.

Весь бурный поток, не побоюсь этого слова, дерьма без купюр вылился бы в интернете, который власть почти не контролирует, а СМИ, по ходу разъяснявшие, как было на самом деле, и тем снижали градус национальной неприязни, не могли бы вступиться совсем (как они сейчас , согласно принятым законам, замалчивают громкие подростковые суициды).

Проиграли бы… кавказцы, выступающие за цензуру.

И так имеют в обществе репутацию неуправляемых, не подчиняющихся закону дикарей, чуть что, штурмующих ИВС и требующих кровной мести (заметили, как люди легко в это поверили, видимо, были прецеденты)…

Я понимаю: все запрещающие ту или иную тему хотят достичь эффекта ватной тишины, который был в СССР. Даже я писала, что в нем, при очевидных недостатках, была своя прелесть (жизнь в информационном позитиве укрепляет нервную систему)…

Но все это пустое. В сегодняшнем мире это невозможно.

Подпадающие под статью сетевые высказывания спецслужбы еще отслеживают и чистят, для остальных «неправильных» и идущих вразрез с интересами государства применяют метод «белый шум»: глушат противоположными мнениями, закрикивают (пресловутые ботофермы это отсюда). В крайнем случае, государство гасит пожар, удовлетворяя требования общественности - часто непродуманные и несправедливые, написанные только в расчете на эмоции.

Предложение Чеченского парламента по моему как раз из таких.

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