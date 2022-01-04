Дальше только ЗАГС: Прилучный, Харламов и Петров готовятся к свадьбам в 2022

Гарик Харламов, благодаря заботам Катерины стал модником и теперь на ЗОЖе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В США в 2022-м году ждут свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, Бритни Спирс и Сэма Асгари. В России еще больше красивых звездных пар, чьи отношения созрели для того, чтобы их узаконить. Пять ярких пар артистов подошли в своих отношениях к «крайней черте» - дальше только в загс. По прогнозам коллег, близких и поклонников идеальные отношения в 2022-м году должны привести эти звездные пары во дворец бракосочетаний. Пока они живут в гражданском браке и демонстрируют полное взаимопонимание.

Илья Прусикин и Софья Таюрская

Эти звезды и на работе вместе – поют в группе «Little Big» и дома вдвоем. 36-летний Илья сделал хозяйкой в своем подмосковном доме 30-летнюю Софью. Прусикин потерял голову от красотки Таюрской, с которой проводил на репетициях-гастролях и дни, и ночи. Музыкант еще до этого романа ушел от супруги, но остался с ней в дружеских отношениях – ради сына. Кстати, бывшая жена Прусикина Ирина Смелая уже счастливо устроила личную жизнь.

Илья Прусикин влюбился в Софью Таюрскую так, что позволяет ей командовать — но только дома, не на работе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прусикин «пылинки сдувает» с Таюрской, живут они дружно – без ссор и выяснения отношений. Часто сами ходят в гости или принимают друзей: ближайшие - Гарик Харламов с невестой. В окружении пары знают, что Илья предугадывает и исполняет любое желание возлюбленной. Дата свадьбы пока не объявлена, но друзья ждут с нетерпением.

Сейчас в серьезности намерений Ильи никто не сомневается. Тем более, когда в конце года Таюрская на свадьбе друзей поймала букет невесты, то в окружении пары сообщили – это своевременный знак. Хотя начиналась эта история любви с пяти лет дружбы и последующей за этим авантюры, а точнее с секса по дружбе – так сама Софья говорит. А Илья и вовсе откровенничал в интервью: «Бывает, когда пьяные друзья внезапно переспят и после этого вдруг понимают как это классно. Только мы были не пьяные: просто вышли после вечеринки. Это первый случай в моей жизни, когда отношения начинаются не с ухаживаний. Между нами сразу возникла любовь…»

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук

40-летний Харламов и 28-летняя Ковальчук встречаются полтора года, а живут вместе уже полгода. Резидент «Comedy Club» и звезда сериала «Крепостная» вместе и быт ведут, и отдыхать ездят, и кошку завели. Уже и мама Харламова Наталья Игоревна выбор сына одобрила и с новой невесткой подружилась. Гарик рядом с Катериной впервые озаботился собственной внешностью: похудел на 18 кг и стал приобретать дорогие брендовые вещи. А ведь до романа с Ковальчук мужчина-миллионер не вылезал из спортивных костюмов и прятал неухоженную прическу под кепкой. Теперь Харламов всегда как с иголочки одет – Ковальчук первая женщина, которая изменила артиста. Гарик еще и продюсер, и бизнесмен, и богач - по данным Forbes годовой доход $2,5 миллионов. (185,7 миллионов рублей). Перемены ему к лицу, Ковальчук на ЗОЖе – вот и Харламов стал правильно питаться, ходить в спортзал.

Со своей Катериной Харламов познакомился на съемках сериала «Гусар», а отношения начались только после премьеры проекта. Со второй женой Кристиной Асмус Харламов развелся больше двух лет назад, но ради дочери поддерживает дружеские отношения. После развода с Асмус никто и предположить не мог, что Харламов так быстро решиться на серьезные отношения. Но любовь растопила сердце Гарика. «Невеста, но пока не жена! Если поженятся – вы не узнаете!» - твердят коллеги Харламова. Близкие надеются, что в ближайший год Гарик отведет свою Катерину в загс.

Павел Прилучный и Мирослава Карпович

34-летний Павел Прилучный живет гражданским браком с 35-летней Мирославой Карпович. Прилучный после развода устроил личную жизнь, благодаря служебному роману. Павел и Мира играли вместе в спектакле – так и влюбились. Окружающие относились к этим отношениям скептически. И зря! Отношения стали долгосрочными и крепкими. Карпович пережила травлю фанатов экс-жены Павла – в соцсетях Мирослава получала угрозы и оскорбления.

Павел Прилучный своей Мирославой восхищается. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Отношения Прилучный и Карпович не афишируют из-за повышенного интереса публики. Живут, отдыхают вместе, предложения Прилучный пока не сделал. Но в окружении пары уверены: пара в 2022-м дойдет до загса. Павел публично восхищается своей Мирославой: «Она детский психолог в онкологическом центре. Пожалеть кого-то, отдать себя - это все Мирослава. Это чистейшей души человек, который знает, как себя вести с детками. И мои ее тоже обожают». Прилучный устраивает для возлюбленной романтические сюрпризы, не скупится на подарки.

Татьяна Буланова и бизнесмен Валерий Руднев

52-летняя певица Татьяна Буланова два года счастлива в гражданском браке с 33-летним экс-теннисистом, бизнесменом Валерием Рудневым. У Булановой было два брака, есть двое сыновей: 28-летний Саша Тагрин, 14-летний Никита Радимов. Руднев не был женат, детей нет. Певица развелась со вторым мужем пять лет назад из-за его измен, и наконец-то встретила человека, который заботится о ней и говорит о серьезных намерениях.

Буланова за Рудневым «как за каменной стеной»: он и заботится, и деньгами помогает – и своим родителям, и детям любимой женщины. Татьяна подружилась с родителями Валерия, он – с ее детьми. Говорят, что Валерий настроен решительно и серьезно. А Татьяна разницы в возрасте не ощущает: «Иногда проскальзывают мысли - мне будет почти 70, а Валере всего лишь 50. А потом думаю - ну и что? Я очень его люблю и хочу, чтобы мы вместе старились… Мне прикольно все, что со мной происходит. Я же не искала молодого партнера, все само случилось. Мне нравятся наши с Валерой отношения, их доверительность и открытость».

Саша Петров и Стася Милославская

32-летний Александр Петров и 26-летняя Стася Милославская два года не расстаются. Друзья ждут приглашения на вечеринку этих двух актеров по поводу бракосочетания в ближайшее время. Вот и ремонт в квартире Петров сделал, учитывая вкусы Стаси. Петров не стесняется демонстрировать нежные чувства к Стасе и в гостях у друзей, и на отдыхе – обнимает, руку невесты не отпускает.

Говорят, что Петров своей Стасе и колечко уже подарил. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Когда этот роман начинался, то некоторые считали: поматросит Саша Стасю и бросит. Ведь примерно так и произошло с Ириной Старшенбаум, которую после трех лет отношений Петров оставил ради Милославской. Но кажется в этот раз все серьезно. Милославская как-то пожаловалась: «Фанатки Саши Петрова меня не любят. Они думают, что я пиарюсь за его счет». Главное, чтобы Саша Стасю любил, а остальное мелочи, с которыми их пара уже справилась.

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