Профессор-кардиолог назвал самые ожидаемые медицинские прорывы 2022 года: Измерить давление смартфоном и победить «плохой» холестерин

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При всех достижениях современной медицины сердечно-сосудистые катастрофы остаются сегодня на первом месте среди заболеваний - причин преждевременной смертности во многих странах мира, включая Россию. Какие исследования и разработки, начатые или показавшие первые результаты в 2021 году, открывают вдохновляющие перспективы в борьбе с «болезнями века» на 2022-й и ближайшее будущее — об этом kp.ru рассказал директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, профессор, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов.

АНТИДИАБЕТИЧЕСКИЕ ТАБЛЕТКИ С СЮРПРИЗОМ ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ

- Одно из важнейших достижений — окончательный приход в кардиологию препаратов, которые изначально были предназначены для пациентов с диабетом (препараты класса натриево-глюкозных транспортеров), - рассказывает профессор Копылов. - История их исследований для применения у кардиологических больных длится уже давно, а в 2021 году были получены очень значимые результаты.

Такие лекарства тормозят обратный захват глюкозы в почках и активно выводят ее с мочой, поясняет врач. Это основной заявленный эффект. Однако результаты крупных исследований показали, что препараты также очень заметно снижают частоту инфарктов, инсультов и ощутимо сокращают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Как достигается такой ценный «побочный эффект», пока до конца не ясно. Но продление жизни пациентам-сердечникам налицо. «Это серьезный прорыв, поскольку в последнее время казалось, что медицина достигла практически потолка - мы боролись буквально за доли процентов снижения смертности», - говорит Филипп Копылов.

Для пациентов с сердечной недостаточностью спасительные препараты уже официально вошли в рекомендации по лечению.

В скором времени после необходимых исследований лекарства также могут быть включены в терапию при ишемической болезни сердца, на долю которой приходится почти половина всех летальных исходов сердечно-сосудистых заболеваний.

ЛЕКАРСТВА НОВЕЙШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ПРОТИВ ХОЛЕСТЕРИНОВЫХ БЛЯШЕК

- Также в кардиологию сейчас начинает входить совершенно новый класс препаратов, направленных против одной из главных проблем, лежащих в основе сердечно-сосудистых заболеваний. Это лекарства для снижения липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), или «плохого» холестерина, - говорит kp.ru эксперт.

Директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, профессор, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов.

До сих пор для борьбы с образованием смертельно опасных холестериновых бляшек применялись (и продолжают использоваться) статины, способные снижать выработку холестерина максимум на 55%. Относительно недавно стали применяться так называемые ингибиторы PCSK9, которые могут снизить холестерин на 85%.

Препараты последнего поколения дают гораздо более мощный эффект, рассказывает профессор Копылов. Они на клеточном уровне тормозят выработку определенного белка, участвующего в обмене холестерина в организме. За счет этого не только многократно повышается результативность, но и снижаются побочные эффекты. «По результатам исследований, которые есть на сегодняшний день, выраженных нежелательных явлений у пациентов не выявлено», - говорит врач (как известно, статины нередко критикуют за достаточно сильную «побочку», при том, что их вклад в спасение жизней неоспоримо доказан. - Ред.).

Еще один большой бонус — особенность приема препарата. Вместо ежедневных таблеток делается одна инъекция раз в полгода.

Словом, это радикально новый подход к лечению пациентов очень высокого риска с повышенным уровнем холестерина, отмечает Филипп Копылов. Прорывные лекарства уже зарегистрированы в Европе, США и, по всей видимости, в 2022-м году дойдут и до нашей страны, надеется врач.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: КАРДИОГАДЖЕТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

- В последнее время активно развиваются технологии так называемой предсказательной медицины. В их основе — применение искусственного интеллекта. Это очень перспективно! - рассказывает эксперт.

Среди передовых разработок — алгоритмы, которые прогнозируют, фактически предсказывают заболевание.

- По данным обработки сигналов, скажем, полученных при элементарной ЭКГ, такие алгоритмы могут предсказать опасные эпизоды, связанные с нарушением сердечного ритма. На практике это выглядит, например, так: человеку и компьютеру предъявляют один и тот же результат ЭКГ. Врач говорит: нормальная кардиограмма. Машина же выдает вердикт: через 30 дней этому пациенту грозит развитие фибрилляции предсердий (то есть опасный сбой сердечного ритма), - описывает доктор Копылов.

Такие разработки есть сегодня у китайских ученых. Также им удалось обучить нейросети определять нарушение сердечного ритма по цвету кожи лица на видеоизображениях. «Известно, что цвет кожи меняется при каждом ударе сердца. Человеческий глаз этого не различает, а компьютерное зрение может увидеть. Искусственный интеллект анализирует изменения и оценивает, насколько регулярно сердцебиение, есть ли нарушение ритма», - отмечает врач. Это расширяет возможности дистанционной диагностики.

В России исследователи Сеченовского университета разработали алгоритм, который по оценке пульсовой волны рассчитывает артериальное давление (АД). Так его можно высокоточно измерить без надевания манжеты тонометра — достаточно приложить к пальцу датчик.

- Нейросеть обрабатывает информацию о пульсовой волне и расчетным способом определяет АД, - поясняет Филипп Копылов. - Это открывает новые возможности для постоянного контроля показателей давления. Мы применяли специальное устройство (датчик), но в перспективе вполне можно будет использовать обычный либо чуть модифицированный смартфон. Современный гаджет вполне способен фиксировать пульсовую волну за счет вспышки и камеры, для этого нужно просто приложить к камере палец. А дальше уже искусственный интеллект (например, в виде мобильного приложения. - Ред.) сможет произвести расчеты для определения давления. Также мы разработали алгоритмы для оценки систолической и диастолической дисфункции — это маркеры самого начала сердечной недостаточности. В этом случае нейросеть использует для анализа и прогнозирования данные ЭКГ.

ПЕРСПЕКТИВЫ

К 2030 году мы сможем полноценно управлять своим здоровьем

В 2021 году Сеченовский университет стал победителем конкурса по направлению «Исследовательское лидерство» в рамках госпрограммы «Приоритет 2030» (крупнейший проект поддержки российских университетов). Как рассказал ректор Петр Глыбочко, к 2030 году легендарный Первый Мед превратится в исследовательский медицинский университет мирового уровня.

Для этого будут активно развивать три стратегических проекта: «Биодизайн» (система разработки технологий нового поколения для комплексного управления здоровьем человека), «Сеть развития» (для обмена передовым опытом и распространения лучших практик в медицинской науке и образовании), трансляционные исследования в медицине и фармацевтике (новая система разработки и апробации российских медтехнологий и лекарств для вывода на международный рынок).

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