После заявлений Людмилы Поргиной об угрозах ее жизни руководство "Ленкома" направило обращение в прокуратуру

Людмила Поргина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ради красного словца Людмила Поргина никого не пожалеет. Ну или может ляпнуть, не подумав. Потом она эти свои заявления категорически отрицает. Тем не менее с нее как будто бы требуют денежную компенсацию в 10 миллионов рублей за оскорбление чести и достоинства директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

В беседе с журналистами Людмила Андреевна не раз критиковала нынешнего руководителя «Ленкома» и даже говорила об угрозе её жизни.

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вообще претензии Поргиной к руководству "Ленкома" необъяснимы. Много лет на сцене театра она не играет. При этом продолжает числится в нём и получать зарплату.

В 2005 году её муж актёр Николай Караченцов попал в страшное ДТП. «Моя жизнь была отдана любимому человеку, чтобы продлить ему жизнь», - говорит Поргина, объясняя, почему она не выходила на сцену (до этого она играла малюсенькие эпизоды).

13 лет она занималась лечением мужа. Между тем, по словам Марка Варшавера, за эти 13 лет Караченцов и Поргина получили от театра около 30 миллионов рублей (!).

- Мы платили такие большие деньги прежде всего Караченцову на лечение, - рассказал kp.ru Марк Варшавер. - 250 тысяч рублей они получали ежемесячно на двоих после того, как Николай Петрович попал в аварию. Умножьте 250 тысяч на 13 лет и вы получите сумму в 30 с лишним миллионов рублей. Да, эти 13 лет Николай Петрович не играл в спектаклях. Но Караченцов был и остается достоянием «Ленкома», он выдающийся артист.

Однажды мы возвращались с гастролей в Ленинграде. По платформе идут Марк Захаров, Инна Чурикова, Олег Янковский, Евгений Леонов, Татьяна Пельтцер, Александр Абдулов… Вот такая команда движется к 1-му вагону поезда «Ленинград – Москва». Вдруг видим: у первого вагона - настоящая демонстрация. Марк Захаров говорит: «Пугачеву провожают». Мы идем в ту же сторону. Оказалось, провожали не Пугачеву, а Караченцова. «Мои любимые, мои дорогие…», – прощался он со своими поклонниками. Роли в кино, концерты, его обаяние – все это сделало Караченцова невероятно популярным. В нём была харизма, яркая индивидуальность, равной которой нет.

- После ухода из жизни Николая Петровича Людмила Поргина продолжает получать в театре зарплату?

- Конечно. Но уже не 250 тысяч рублей, а 53 тысячи, при этом они по-прежнему ничего не играет. Зато регулярно ездит отдыхать в Дубаи (недавно оттуда вернулась - Ред.). И все равно говорит, какой театр плохой. Я удивляюсь, как ей не стыдно… Когда был жив-здоров Николай Петрович, она вела себя тише воды, ниже травы. Была его тенью.

Пусть наконец поймет, что нельзя говорить гадости безнаказанно. Подробности знает мой адвокат.

Мы спросили у адвоката Азата Алиева, правда что подали в суд на Людмилу Поргину?

- В суд мы не обращались. Людмила Андреевна опровергает, что она говорила журналистам об угрозах её жизни. Но поскольку на эту тему были неоднократные публикации со ссылкой на неё, мы направили обращение в прокуратуру Москвы с целью дать оценку данным публикациям. Кстати, посоветовали и Людмиле Андреевне тоже обратиться в прокуратуру Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Марк Варшавер: "Заявления Людмилы Поргиной - это откровенная ложь и хамство"

Директор "Ленкома" рассказал kp.ru, сколько зарабатывают артисты в театре и какие премьеры ожидаются в новом сезоне (подробности)