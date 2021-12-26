По вдове Николая Караченцова нанесли сокрушительный удар

Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вдова Николая Караченцова в шоке. Людмила Поргина попала в неприятную ситуацию. В актерской среде активно обсуждают возможный суд между директором "Ленкома" Марком Варшавером и актрисой.

Вдову Николая Караченцова могут привлечь к уголовной ответственности за оскорбление чести и достоинства. Людмила Поргина эмоционально отреагировала на слухи о том, что Марк Варшавер якобы подал на нее в суд за резкие высказывания.

"Для меня это - такой удар в голову! Я приехала с отдыха в Дубае такая счастливая! Море, чайки, пустыня… Все было прекрасно, и вдруг все зачеркнулось вот этим. Я сказала себе: «Ну что же, девонька, терпи!»", - сокрушается артистка.

Энергичная пенсионерка не понимает, кто и зачем от ее имени мог говорить нехорошие слова в адрес директора "Ленкома". "Это надо быть больным человеком из сумасшедшего дома, чтобы сказать, что он мне угрожает, что он меня убьет, подрежет декорацию на сцене и она мне упадет на голову. Ну, глупость какая, вы понимаете! Не знаю, как это будет развиваться", - цитирует вдову Собеседник.Ru.

Поргина призналась, что ей уже звонил следователь. С ним у звезды состоялся эмоциональный разговор.

"Я проработала 40 лет в театре, а 13 лет несла на руках своего мужа. Моя жизнь была не моя. Она была отдана любимому человеку, чтобы продлить ему жизнь. И сейчас, когда он улетел на облака, смотрит оттуда на меня. И он, наверное, в шоке. Коля не ожидал, что некому меня защитить, понимаете? Он, наверное, раненый бы приполз и стукнул по столу", - рассказала знаменитость.

Единственное, о чем она мечтает, - блистать на сцене. По ее словам, когда умер Николай Петрович, она сразу попросила о помощи. Но злопыхатели не желали слышать мольбы вдовы. "Я хочу выйти на сцену. Я сыграла много ролей. Чем я хуже других актеров или актрис? Я много дала театру. Почему я не могу выйти на сцену сейчас? Чтобы мне не плакать дома, а плакать на сцене. И чтобы улыбаться в жизни, чтобы меня вернули на сцену. Ничего этого не произошло. Никаких работ в театре у меня нет..." - жаловалась Людмила Андреевна.