Геннадий Зюганов: Волнения в Казахстане спровоцировали олигархи

Геннадий Зюганов Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ...Геннадий Андреевич, я знаю, у вас очень крепкие связи с Казахстаном - и с первым президентом Назарбаевым, и с нынешним главой государства Токаевым, и с различными партиями и движениями, они же на наши праздники приезжают патриотические. Скажите, в чем причина нынешних осложнений там? И как дальше будет развиваться ситуация?

- Да, у меня давнишние связи, искренние и очень тесные.

Мы в свое время вылетали в Алма-Ату, долго беседовали с Назарбаевым, рассматривали проблемы восстановления Евразийского союза.

Эту идею мы всегда поддерживали.

И, считаю, без тесных связей, без реальных контактов, укрепления экономических и политических связей России, Белоруссии, Украины и Казахстана на наших просторах не будет ни мира, ни покоя.

Нас со всех сторон обложили натовцы, американцы всё будут делать для того, чтобы разрушить внутренний покой и дестабилизировать ситуацию.

- Вернёмся конкретно к Казахстану...

- Я не исключаю, что, с точки зрения внешнеполитической, там эти проявления (протестные. - А.Г.) сегодня как раз и очевидны. Надо внимательно посмотреть, как ведет себя американское посольство, натовские страны и так далее.

С другой стороны, надо понимать, что на постсоветском пространстве родился, в основном олигархический капитал, который не считается с интересами граждан, трудящихся, и это проявляется во всем и везде.

На Украине - в предательстве национальных интересов, в том, что власть захватила нацистско-бендеровская свора, в разрушении экономики. Украина потеряла 10 миллионов человек.

В Белоруссии, вы видели, недавно была очень жесткая и агрессивная попытка свергнуть Лукашенко и всю его команду. Но надо отдать должное, там силовики и трудовые коллективы активно поддержали курс, который проводит президент.

Что касается Казахстана, правительство, которое решило вздуть в два раза цены на газ, - оно само и спровоцировало это недовольство. Недовольство довольно широких масс, которые получают низкую зарплату, цены растут, а тут - и на газ задрали.

Причем - надо иметь в виду, в Казахстане немало машин, которые переведены на газ, некоторые города и посёлки также отапливаются с помощью сжиженного газа. И это больно ударило по многим слоям населения, привело к такого рода довольно бурным протестам. Поэтому надо принимать экстренные меры.

- Их там и принимают. Как вы оцениваете действия руководства республики?

- Я вижу, новый президент принимает все необходимые меры, отправил в отставку правительство, пообещал вернуть цены на нормальный уровень и одновременно - не повышать оплату за услуги ЖКХ и так далее,

Но, мне думается, глядя на происходящее в Казахстане, очень хорошо должны подумать и у нас... Ведь цены тоже прут, уже зашкаливают по всем направлениям.

Если год назад в России только сахар «вырос» на 70%, то сейчас увеличилось на все, даже на капусту - на 120%, на морковку, на свеклу, на пищевые продукты. Вообще, пищевая инфляция под 20% выросла.

То же касается таблеток, вообще лекарств. А ещё поднялись цены на песок, щебенку, металл...

- А не думаете, что в Казахстане и заграница ещё страсти подогревает?

- Нет, заграница ни при чем, это - внутреннее.

Только олигархическая вольница, которая существует у нас и отчасти в Казахстане, - она и приводит к таким последствиям.

У нас в бюджете на следующий год урезаны все социальные статьи, даже здравоохранение и фармацевтика. Там и не пахнет социалкой. (Зюганов имеет в виду социально ориентированные проекты. - А.Г.)

Если у нас дети войны живут на 7-9 тысяч в деревне и на 12-15 от силы - в городе, какая это социальная экономика? У нас один из депутатов с трибуны Думы зачитал письмо учительницы, которая всю жизнь отработала и получила пенсию 14 тысяч. И перечисляет, на что она тратит: коммуналка - 4,5 тысячи, потом телевизор и все остальное... И не остается ни на таблетки, ни на еду.

- Товарищ Генеральный секретарь, скажите, вы будете связываться с Казахстаном, как-то пытаться влиять на обстановку, советовать.

- Мы постоянно на связи. Проконсультируемся. Конечно, речь должна идти о максимальном диалоге, полноценном.

Но это очень тревожный и вместе с тем грозный звонок всем правителям на постсоветском пространстве.

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