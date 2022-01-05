Не серый кардинал казахстанского бунта: главный оппозиционер Назарбаева полтора года назад начал готовить протест из Киева

Оппозиционер Мухтар Аблязов уже долгие годы проживает во Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начавшиеся в Казахстане социально-экономические протесты переросли в бунт и попытку политического переворота сразу, как только к ним подключились и оседлали их активисты "Демократического выбора Казахстана" (ДВК) – движения, основанного главным казахским оппозиционером и врагом Нурсултана Назарбаева Мухтаром Аблязовым. Аблязов же на своей странице в "Фейсбуке" начал координировать протесты, доводя их до стадии бунта.

Сам Аблязов уже долгие годы проживает во Франции, но имеет в Казахстане достаточно широкую сеть своих сторонников и последователей. Как это часто бывает в постсоветских республиках, к "демократии" он пришел после того, как его изгнали с властного Олимпа Казахстана. И сделал это сам Елбасы Нурсултан Назарбаев. А до того Аблязов был министром энергетики и торговли Казахстан, контролируя самые полные в финансовом отношении потоки экспортных товаров и услуг. Непомерные аппетиты Аблязова, по мнению одной из сторон того противостояния, стали причиной конфликта, в результате которого Аблязов сначала ушел в отставку, а после этого и загремел на скамью подсудимых по обвинению в создании ОПГ и хищениях. Суд выписал ему шесть лет колонии для "исправления", но уже через год под давлением Запада его выпустили на свободу.

Все это время опальный экс-министр оставался владельцем крупнейшего в Казахстане БТА-банка, но после его национализации оперативно переместился во Францию в 2010-м, где и поселился. Причем, отнюдь не бедным человеком. Говорят, что при отъезде он поклялся отомстить Назарбаеву, и с тех пор не жалеет для этого ни времени, ни денег.

В 2017-м он и создал ДВК для борьбы с нынешней властью в Казахстане. Родина ответила ему обвинением в заказе убийства бизнес-партнера по БТА-банку. За что бывшего министра заочно приговорили к пожизненному заключению.

Сейчас Аблязов не таится в тени, а совершенно открыто угрожает казахстанским силовикам в случае выполнения ими распоряжений власти, обещает участником переворота райские кущи, и жизнь, как в Европе. А еще в открытую "палит контору" свою, размещая информацию о том, куда следует обращаться участникам протестов. Естественно, в штаб. А где же штаб протеста? А он находится по телефонам +38 099… и +38 050… Как ни удивительно это покажется на первый взгляд, но это номера телефонов, зарегистрированные на Украине и одного из украинских операторов связи. Причем, эти номера он впервые обозначил еще полтора года назад, в июле 2020 года. Так что все, что сейчас происходит - это игра относительно вдолгую.

У Аблязова и нынешней Украины очень тесные связи. Летом 2020-го он, по сути, объявил, что штаб будущего протеста в Казахстане он разместил в Киеве, и штаб этот займется планированием и координацией акций протеста по "свержению режима Назарбаева".

- Мы будем общаться только узкой группой, причем таких групп мы планируем создать минимум 100-200 в каждом городе. Эти группы будут контактировать только со мной и со штабом в Киеве, что гарантирует конфиденциальность и безопасность, - пообещал он тогда, и есть все основания полагать, что обещание он смог выполнить, вне зависимости от исхода нынешнего бунта в городах Казахстана. Вряд ли он инициировал протесты, это за него сделало правительство республики, но вот что сумел воспользоваться и превратить протест в бунт и попытку переворота, сомневаться тоже, наверное, не стоит. Во всяком случае, вклад его самого и активистов его движения в этот процесс весьма существенен.

Остается лишь удивляться, почему, зная все это и имея информацию о его подрывной деятельности, в штаб-квартирах казахстанских спецслужб так легковесно отнеслись к ДВК и не уделили ему должного внимания. Вряд ли тут обошлось без тех, кто симпатизировал новоявленным "демократам", как и в спецслужбах Белоруссии, которые годами позволяли спокойно воспитывать из молодежи прозападных змагаров.

Вне зависимости от исхода бунта, Аблязов уже является одним из его бенефициаров. Просто потому, что показал себя серьезной политической силой. Показал, что он смог.

А что сможет теперь Токаев?

P.S. В последний час Мухтар Аблязов, пожалуй, впервые обозначил себя в качестве лидера протеста. Он выступил с программным заявлением в эфире украинского (!) телеканала "Украина 24"

- Наша цель - полное свержение режима Назарбаева. Люди, которые сейчас выходят - это единый возглас: долой Назарбаева, долой его режим. Мы постараемся при его жизни посадить его в тюрьму, - заявил он в прямом телеэфире. Практически, прямо, как вожди Майдана в Киеве.

И почему это уже не удивительно?

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