Три кровавых казахских бунта: Чем заканчивались прежние крупные протестные выступления в стране

Массовым беспорядкам в Алма-Ате предшествовали несколько протестных акций в других городах Казахстана. Фото: REUTERS

«Декабрьское восстание»

В конце прошлого года российский сегмент соцсетей взорвали ролики с детских утренников в Казахстане. Дошколята изображали кровожадных советских солдат, которые расстреливали свободолюбивых студентов в белых рубахах. Перфоманс этот в детских садах проводят не первый раз в годовщину «Декабрьского восстания» - так в современной казахстанской историографии называют события 1986 года.

Тогда детонатором к акциям протеста, переросшим в массовые беспорядки и побоища, стало назначение на должность первого секретаря Компартии Казахстана Геннадия Колбина, первого секретаря Ульяновского обкома КПСС. Во-первых, русский, а уже тогда активно шел процесс «коренизации», в ходе которого негласно высокие посты распределялись в пользу казахов – будь то в политике или промышленности. Более того, сменивший Динмухамеда Кунаева Колбин ранее вообще никогда не работал в Казахстане. К тому же в Алма-Ате уже был готов преемник Кунаева – молодой Нурсултан Назарбаев.

Акции протеста с погромами прокатились по Алма-Ате Фото: REUTERS

Первые выступления молодежи 16 декабря были быстро разогнаны силами МВД. В столице отключили телефонную связь, но «сарафанное радио» уже разнесло тревожную новость, и на утро следующего дня на улицы вышли тысячи студентов и просто неравнодушных горожан. В руках появилась арматура, палки, первой жертвой пал молодой дружинник, тормоза отказали у всех.

В Алма-Ату начали вводить военные подразделения, на подступах к столице сформировали оперативную группировку в 50 000 человек. В результате операции «Ураган-86» протестные выступление были жестко подавлены. По неофициальным данным, в ходе беспорядков погибли до 200 человек. Тяжелые травмы получили почти 2000 участников протест и правоохранителей. За организацию и активное участие в этих событиях были осуждены 99 человек.

В начале 1987 года ЦК КПСС объявил «Декабрьское восстание» проявлением казахского национализма. Но после того, как в 1989 году Колбина сменил Назарбаев, эту формулировку отменили. В современном Казахстане те события подаются как борьба студентов за свободное и независимое государство.

В акциях протеста принимают участие молодые люди. Фото: REUTERS

Новоузенская резня

Массовое побоище в Новом Узене в 1989 году началось, как водится, с небольшой искры – драки у танцплощадки между казахами и кавказцами, в том числе – потомками переселенных в 1943-м чеченцев. Милиция потасовку быстро пресекла, но на следующий день беспорядки вспыхнули по всему полуострову Мангистау (там же, где берут начало и нынешние выступления). Сначала казахи требовали выселить всех кавказцев, затем добавились социальные требования, начались погромы, грабежи, массовые драки.

Для подавления бунтов в регион были введены подразделения спецназа. Утихомирить озверевшие толпы удалось только спустя четыре дня. За это время были покалечены сотни человек, несколько погибли. Более 3000 выходцев с Кавказа уехали из Нового Узена в Дагестан и Чечено-Ингушетию.

В Алма-Ате подожгли правительственное здание. Фото: AFP

Мангистауская забастовка

Почти ровно 10 лет назад, в декабре 2011 года, в той самой Мангистауской области, где начались нынешние беспорядки, вспыхнуло очередное восстание. Поначалу это была забастовка работников государственной нефтегазовой компании. Они требовали повышения зарплаты на фоне стремительно летевших ввысь цен. Но к концу 2011-го уже появились требования отставки президента.

16 декабря, в День независимости Казахстана, в городе Жанаозен протестующие разгромили полицейский автобус, переворачивали и поджигали машины, нападали на участников праздника и полицейских с арматурой и обрезками труб, громили административные здания, грабили магазины.

Толпа громила машины силовиков Фото: REUTERS

Другая группа протестующих на железнодорожной станции Шетпе в Мангистауской области перекрыла движение поездов, забросала «коктейлями Молотова» вагоны одного из составов, сожгла тепловоз и новогоднюю елку. Полиция применила оружие на поражение.

Официально в ходе этих беспорядков погибло 15 человек, сотни были ранены. Неофициально называют цифры до 50-ти убитыми.

В ответ президент страны ввел режим ЧС и стянул в города вооруженные силы. Фото: REUTERS

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