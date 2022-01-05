«Молимся и понимаем, что это надолго»: жители Алма-Аты, которые уехали на новогодние праздники из города, боятся возвращаться в свои дома

Третий день в южной столице Казахстана беспорядки, не действуют никакие законы. Фото: REUTERS

Четвертый день в южной столице Казахстана беспорядки, не действуют никакие законы. С гвардейцев срывают погоны и избивают. По официальным данным в столкновениях с протестующими в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат, ранены 317 человек.

Протестующие подожгли здание мэрии. Фото: AFP

На несколько часов был захвачен аэропорт, в котором мародеры били витрины, громили кассы и все, что попадалось под руку. Пассажиры самолета «Алма-Ата-Москва» оказались заложниками: пять часов самолет простоял на запасной взлетной полосе, ожидая вылета.

Так выглядит мэрия Алма-Аты внутри после пожара и погрома. Фото: REUTERS

В городе бизнесмены стали закрывать свои магазины, салоны и кафе, когда по всей стране отключили интернет.

- У моих друзей разгромили кафе. Просто залетела толпа с дубинками и покрошила все вокруг. Никто не помог, никакая нацгвардия – никто! Хозяев не было в это время, работники успели убежать. Как переживут эту ночь другие предприниматели – не знаем, можно только молиться, надеяться на милость Всевышнего, чтобы пронесло, - рассказывает kp.ru Гульнара Дауразбаева. Она вместе с семьей на Новый год уехала в загородный дом, о беспорядках узнала из интернет-СМИ.

Фото: REUTERS

- Теперь неизвестно когда вернёмся в город, страшно. Сначала подумали, митинг из-за цен на газ - мирные протесты. Но когда начались поджоги, когда военных убивать начали... Стали звонить знакомым, родным, и тут связь заглушили. Это ужасно. Без интернета весь день, без нормальной связи. Очень страшно было за родных, ведь мы не знали, как они, в безопасности ли.

Фото: REUTERS

Такие вынужденные каникулы затянутся у многих алмаатинцев. Те, кто остался в городе, боятся выглядывать в окна, не включают телевизоры и гирлянды, чтобы не привлекать внимание.

- Сидим, молимся, чтобы скорее утихло все, - спустя несколько часов отозвалась на вопросы родственников из России алмаатинка Альбина Жанибекова, - Понимаем, что смена власти идёт, что нескоро все утихнет. Надо придумать, как уберечь семью, сбережения. Голова кругом, как страшно год начинается!

Фото: REUTERS

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем закончился день большого бунта в самом большом городе Казахстана

Анархия в Алма-Ате такая, что все ждут — дойдет ли этой ночью до грабежей и мародерства (подробности)

Протестующие в Казахстане назвали свои требования: победить бедность и отдать власть молодым

Протестующие в Казахстане назвали три причины своих недовольств (подробности)

Чего ждать России и русским от бунта в Казахстане

Почему Москву должна беспокоить казахская смута и как нам реагировать на беспорядки у южного соседа? (подробности)

МНЕНИЯ

Бунты в Казахстане — репетиция перед Россией

Обозреватель kp.ru Сергей Мардан рассуждает, какие уроки надо вынести Кремлю из того, что происходит у партнера по ЕАЭС (подробности)

ТРАНСЛЯЦИЯ: Протесты в Казахстане 5 января 2022