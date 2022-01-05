Протестующие в Казахстане назвали свои требования: победить бедность и отдать власть молодым

В Алма-Ате близится вечер. И чем дольше продолжается казахская революция, тем больше в ней звериной красоты. Фото: REUTERS

В Алма-Ате близится вечер. И чем дольше продолжается казахская революция, тем больше в ней звериной красоты. Вывороченные светофоры, разобранные на булыжники мостовые, пылающий автомобиль на фоне местной мэрии - акимата, которая тоже пылает.

И во всем этом дыму ты слышишь гимн Казахстана. Закопченные революционеры поют его, размахивая всем, что режет и калечит. Саперные лопаты, цепи, в этом участвует даже лом в руках какого-то особо сильного великана. Демонстранты захватили мэрию и не стали заморачиваться с организацией новой власти. Они не стали выбирать революционного мэра — акима и новое правительство. Они просто подожгли здание и встали толпой на площади, размышляя: рванет ли вон тот горящий автомобиль или не рванет.

В этот момент очень хорошо поговорить с ними о политике.

- Зачем вам всё это?» - спрашиваю я, определяя на взгляд наименее агрессивного из восставших.

Фото: REUTERS

Обычно звучат три тезиса.

Первое: мы живем бедно.

Второе: власть оторвана от народа.

Третье: власть нужно отдать молодым.

- Ты что, против молодых во власти? – грозно спрашивают они меня.

- Да я только за, - смиренно отвечаю. - Молодые могут быть и дураками. Тут бы кого умного подобрать.

– А нами 30 лет кто управлял? - ворчат демонстранты. - Так что нам ничего не страшно.

Наступали сумерки. И тут неожиданно несколько военных грузовиков на страшной скорости ворвались на площадь. Все бросились врассыпную, но грузовики даже не притормозили, чтобы высыпать из себя рой солдат или омоновцев. Они просто промчались и исчезли за горизонтом.

Фото: REUTERS

Демонстранты восторженно взвыли и снова пошли любоваться, как горит мэрия.

Часть митингующих стала расходиться. Я шел с одним пожилым (что здесь редкость) революционером. Он грустно нес на себе стул, на котором виднелась казенная маркировка. К чести жестких казахских революционеров, это был единственный мародер, которого я видел своими глазами. Захватывая правительственные здания, горячие джигиты пытаются выбить двери, но за ними словно следят специальные люди. «Не смей трогать! – орут они. – Мы мирные демонстранты!» При свете горящей мэрии часть революционеров осталась на площади, в решимости пережить эту ночь здесь. Теперь ход за властью.

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