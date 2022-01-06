Видео спецоперации силовиков в Алма-Ате после протестов сняли очевидцы Фото: скриншот

Видео утренней операции правоохранителей в центре Алма-Аты появились в интернете.

Ранее в городе началась антитеррористическая операция. В Алма-Ату были стянуты войска спецподразделений армии Казахстана, а также различных силовых ведомств. На кадрах можно увидеть, как большая группа силовиков в полном обмундировании движется по улице, также можно увидеть их технику.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что под Алма-Атой террористы вступили в бой с военными. Позже появилось сообщение, что на Республики в Алма-Ате находится около 200 вооруженных протестующих, некоторые с огнестрельным оружием. Также сообщалось о десяти выстрелах, которые были произведены не силовиками. Кроме того, полиция Алма-Аты заявила, что десятки нападавших были ликвидированы при попытке штурма здания ведомства.

Напомним, акции протеста начались из-за резкого повышения цен на газ, однако позже акции переросли в беспорядки. Со среды, 5 января, во всем Казахстане введен режим ЧП.