Что обнажил бунт в Казахстане: латиница с независимостью не помогут попереть погромщиков с улиц

Народные волнения начались 2 января 2022 года после подорожания газа для заправки автомобилей в два раза. Фото: REUTERS

Коротко про Казахстан и не только: когда вам говорят про углубление интеграции и политический союз, вы вспоминаете свою независимость, переходите на латиницу, надуваетесь, как рыба-шар, и изворачиваетесь ужами.

Нагораживаете конструкций - тут елбасы, тут президент, тут многовекторный визирь. А припечет - просите прислать дружину княжескую. А не взять ли вам латиницу покрепче, осенить себя независимостью - да и самим попереть обдолбаных погромщиков с улиц? Простите, если получилось чуток злорадно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После четырех дней протестов с погромами и мародерством в Казахстане ОДКБ приступила к отправке миротворцев. Народные волнения начались 2 января 2022 года после подорожания газа для заправки автомобилей в два раза. По поручению президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева была создана следственная группа для выяснения причин произошедших в стране событий и привлечения виновных к уголовной ответственности.

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