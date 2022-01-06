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Общество6 января 2022 8:30

Что обнажил бунт в Казахстане: латиница с независимостью не помогут попереть погромщиков с улиц

Личный взгляд на протесты в республике Владимира Мамонтова, гендиректора радио «Говорит Москва» и бывшего шеф-редактора «Комсомольской правды»
Владимир МАМОНТОВ
Владимир МАМОНТОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Народные волнения начались 2 января 2022 года после подорожания газа для заправки автомобилей в два раза.

Народные волнения начались 2 января 2022 года после подорожания газа для заправки автомобилей в два раза.

Фото: REUTERS

Коротко про Казахстан и не только: когда вам говорят про углубление интеграции и политический союз, вы вспоминаете свою независимость, переходите на латиницу, надуваетесь, как рыба-шар, и изворачиваетесь ужами.

Нагораживаете конструкций - тут елбасы, тут президент, тут многовекторный визирь. А припечет - просите прислать дружину княжескую. А не взять ли вам латиницу покрепче, осенить себя независимостью - да и самим попереть обдолбаных погромщиков с улиц? Простите, если получилось чуток злорадно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После четырех дней протестов с погромами и мародерством в Казахстане ОДКБ приступила к отправке миротворцев. Народные волнения начались 2 января 2022 года после подорожания газа для заправки автомобилей в два раза. По поручению президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева была создана следственная группа для выяснения причин произошедших в стране событий и привлечения виновных к уголовной ответственности.

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