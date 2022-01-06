Казахстанская молодежь свергает власть, потому что им некуда деться

Народ возмутило, что семья Назарбаева хотела на них заработать, это и стало последней каплей. Фото: REUTERS

«ВСЕ ДОСТАЛО»

- Александр Алексеевич, Казахстан – страна с очень благоприятной экономикой. В некоторых направлениях система даже лучше, чем в России. Сравнивать с соседними Киргизией или Таджикистаном вообще нет смысла. Да даже можно судить по гастарбейтерам — отсюда в Россию практически не едут.

- Вы правы. Уровень жизни в Казахстане сравним с тем, что есть в России. Та же нефтегазовая составляющая способствует повышению уровня жизни. Как и у нас, там что-то перепадает народу от нефти и газа.

- Но люди все равно вышли менять власть. Наш спецкор Владимир Ворсобин говорит, что протестующие – молодежь, которую «все достало». А что «достало»?

- Есть одна большая и очень старая проблема. Например, точно такие же выступления были в 1986 году. Тогда вышла молодежь, которая требовала поставить Назарбаева первым секретарем ЦК компартии Казахстана вместо русского Колбина. Сегодня те же самые типажи - молодежь из аулов.

В Казахстане очень много многодетных семей – по пять-шесть детей. Эти дети едут в столицы — Алма-Ату и Целиноград, нынешний Нур-Султан. Они ищут там свое место в жизни, образование, работу. Как и в советское время. Но всем не дашь хорошую, высокооплачиваемую работу и образование.

Вот именно такие ребята периодически устраивают цветные революции в Киргизии. Такое было и в Сирии, когда молодежь, получившая образование, не могла найти себе применение. В Казахстане эта постоянная проблема.

ВОЙНА ПРОТИВ СЕМЬИ

- Сейчас они требуют ухода Назарбаева. Но он уже три года, как ушел с поста. Да и много сделал для страны в свое время.

- В данном случае еще наложилась усталость от очень длительного его правления. Он же у власти с 1986 года. Да, в то время он был наиболее прогрессивным и самым молодым — уже в 40 лет был председателем Совета министров Казахской ССР. Горбачев даже хотел его на место председателя Совета министров всего Союза. Но годы идут. Нурсултан Абишевич, как бессменный президент, Елбасы (с каз. «лидер нации», - ред.) и глава огромного клана очень сильно изменился за эти годы.

- Что изменилось за это время?

- Мы же фактически ничего не знаем о нынешнем Казахстане нынешнем и процессах, которые там происходили. Казалось бы - все хорошо, все благополучно, страна развивается. Но внутри страны, внутри элиты, внутри шли очень неоднозначные процессы. Во-первых, это расслоение. Когда у клана Назарбаевых возникло огромное состояние. Экономика стала такой, что по большому счету принадлежит этому клану. Так что это «Все достало!» в значительной степени относится к его родственникам.

Самый яркий пример — газовый гигант, который поднял цены из-за чего все и началось. Им управляет зять Назарбаева по фамилии Балгимбаев. Вся страна ездит на сжиженном газе. Но Балгимбаев и родственники решили заработать - выставили газ на биржу с 1 января. Цена сразу подскочила. И люди посчитали - клан Назарбаева решил еще и на всей стране заработать.

Еще яркий пример — Касым-Жомарт Токаев (нынешний президент Казахстана, - ред.) убрал племянника Назарбаева - Абиш Самат Сатыбалдыулы - из зампредов КНБ (Комитет Национальной безопасности, - ред.). Это любимый племянник. Его воспитывал сам Назарбаев. Он мог рассчитывать на высшую должность в стране. Токаев убрал его. Видимо, чтобы народ почувствовал, что он что-то делает.

РУССКИЕ ТУТ НИЧЕГО НЕ РЕШАЮТ

- Есть ли вероятность, что протест пойдет по украинскому, националистическому сценарию, когда острие недовольства обрушится на русских? Мы помним, как государство переходит на латиницу, мы помним языковые патрули.

- Такое может случиться, но только если крайне правые националисты придут к власти. Пока это выступление очень сложно повернуть против русских. Сегодня русские не играют в Казахстане никакой экономической и политической роли. Они не являются объектами власти, как это было в советское время. В свое время господин Назарбаев продавил закон, по которому все госслужащие должны владеть национальным языком. Он отодвинул русскоязычное население на второй план.

К русским в целом тут нормальное отношение со всех сторон.

- Какой может быть итог у этих протестов?

- Два варианта развития событий. Первый – это киргизский путь. Когда приходили товарищи с палками, брали дом правительства, президент убегал, проходили какие-то выборы и появлялись какие-то новые люди. Вся цепочка от Акаева и далее, далее…

Второй вариант – как в Белоруссии. Там Лукашенко смог своим положением, авторитетом, упорством и спецслужбами, удержаться и подавить это движение.

Как пойдет зависит от того, сколько народа выйдет на улицу и какую позицию займет Токаев.

- Сможет ли страна столкнуться с угрозой развала или раздела территории?

- Думаю, что такой перспективы сегодня нет. В свое время были сепаратистские движения на севере, но они были подавлены. Причем с помощью наших спецслужб — они помогали, потому что не хотели ссориться с местной властью.

А сейчас борьба не национального плана - это борьба между кланами. И она началась не сегодня. Первые выступления тут были еще в середине 80-х. Тогда против освоения месторождений на Мангышлаке. Мы тогда писали об этом в Комсомолке. Потом, когда Советский Союз распался, они же выступали на 20-летие Казахстана — тоже борьба за Мангыстау. Тогда Назарбаев жестоко подавил это все движение, 120 человек, по-моему, было убито. А сейчас третий «заезд», и это тоже началось на западе.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

С 2 января в Казахстане продолжаются массовые акции протестов. В Алма-Ате демонстранты пытались захватить департамент внутренних дел. Им удалось прорваться в здание местного управления комитета национальной безопасности Казахстана. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с протестов в Казахстане 6 января 2022 года (подробности).

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