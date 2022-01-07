Россия продолжает перебрасывать миротворцев ОДКБ в Казахстан

Отбытие российского миротворческого контингента из Ивановской области. Фото: стоп-кадр видео

Всю рождественскую ночь самолеты военно-транспортной авиации с аэродромов в Московской, Ивановской, Ульяновской областей продолжали перебрасывать основные силы российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан.

- Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, совершившие ранее марши, вылетали в Казахстан с аэродромов «Чкаловский», «Иваново-Северный», «Ульяновск-Восточный». В настоящее время подразделения ВДВ осуществляют погрузку на самолеты военно-транспортной авиации штатной техники и вооружения, - сообщает Минобороны России.

В ведомстве отметили, что подразделения российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Казахстана, уже приступили к выполнению поставленных задач и обеспечению приема и развертывания основных сил миротворческого контингента.

Напомним, в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности. В подразделения вошли военнослужащие России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

- Основными задачами миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле, - добавили в Минобороны России.

В это время стало известно, что глава Белоруссии Александр Лукашенко дал личную оценку вводу миротворческих сил в Казахстан. Он сравнил ситуацию в Казахстане с рядом провокаций, с помощью которых Запад пытался разжечь подобные деструктивные события в Беларуси. Он заявил, что Казахстан необходимо удержать, иначе этот будет подарок, как Украина для США и НАТО.

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