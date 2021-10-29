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Звезды29 октября 2021 16:55

Бездомная экс-жена Андрея Аршавина снова лежит в больнице: "Меня готовят"

Алиса Казьмина почти год борется с тяжелым недугом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Алиса Казьмина почти год борется с тяжелым недугом

Алиса Казьмина почти год борется с тяжелым недугом

Бывшая жена Андрея Аршавина выступила с важным заявлением. Алиса Казьмина снова оказалась в больнице. Многодетная мама, измученная тяжелым недугом, приняла судьбоносное решение ради своих детей.

Бывшая жена Андрея Аршавина сообщила, что ее готовят к операции. "Хватит. Больше не позволю себя разрушать. Впереди операции и только созидание себя и детей", - сообщила Алиса Казьмина.

Ранее мама троих детей утверждала, что врачи отказываются ее оперировать, так как состояние женщины тяжелое. И вот теперь, похоже, выход найден. Женщина не стала скрывать, что ей вот-вот предстоит снова оказаться на хирургическом столе. "Меня готовят к операции. Я в больнице", - поделилась она сокровенным.

Отметим, о своей болезни бывшая жена Андрея Аршавина рассказала в январе 2021 года. В какой-то момент некогда привлекательная Алиса Казьмина стала прятать лицо. Поклонники заподозрили ее в неудачной пластике. Позже выяснилось, что виной всему аутоиммунный некроз, разрушающий кости и ткани.

Болезнь привела к тому, что многодетная мама буквально осталась без носа, изменившись до неузнаваемости. Алиса несколько раз оказывалась на грани жизни и смерти.

Помимо проблем со здоровьем ее преследовали и другие несчастья. Сейчас она бездомная, о чем сама говорила не раз. Дело в том, что последние два года Казьмина отказывалась съезжать из особняка свекрови, говоря о том, что ей некуда идти. В итоге мама Аршавина выселила Алису по суду.

Беда экс-жены Аршавина
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина напугала всех своим изменившимся лицом. Многие подумали, что это неудачная пластика. К сожалению, все гораздо серьезней
Шоу-бизнесЗвезды: болезниАндрей Аршавин: досье KP.RU