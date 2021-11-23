Как выглядит лицо Юли Барановской в реальности: честное фото

Юлия Барановская поделилась кадрами подготовки к выходу на красную дорожку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Барановская активно ведет блог, в котором делится сокровенным. На днях многодетна мама потрясла фанатов, опубликовав очень личные фотографии. Бывшая избранница Андрея Аршавина предстала без макияжа.

Юлия Барановская поделилась кадрами подготовки к выходу на красную дорожку. Многодетная мама показала себя без косметики или фильтров. Визажист спрятал под толстым слоем грима все морщины и пигментные пятна бывшей возлюбленной Андрея Аршавина.

Ранее Юля демонстрировала себя с колтуном на голове. Взъерошенная и невыспавшаяся Барановская наклеила под глаза патчи.

К слову, женщина показывает не только честные фото, но и делится сокровенным. Не так давно она призналась, что не близка с мамой. "Есть моменты, за которые мне дико стыдно. Я стараюсь проговаривать их вслух. И, кстати, стараюсь иногда проговаривать их с экрана телевизора, потому что мама так слышит лучше. Это больше в сердце проникает", - отмечала она.

Юлия Барановская активно ведет блог, в котором делится сокровенным. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, Барановская неплохо зарабатывает. С недавних пор с ней стал выступать 15 летний сын Артем Аршавин. Со слов их агента, общий гонорар матери и сына за один вечер составляет 1,2 миллиона рублей.

Как считает 36-летняя ведущая, ее сын преуспевает не потому, что она может замолвить за него словечко. "Его приглашали отдельно, со мной это было никак не связано. Никак не продвигаю ребенка, у Артема есть свой директор. Сын вырос в публичности, он родился под прицелом фотокамер. Его отца знал весь мир. На следующий день о том, что у Аршавина появился на свет первенец, писали все газеты, говорили во всех новостях. Поэтому публичность для него норма жизни", - делилась знаменитость.