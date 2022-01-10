Вернувшиеся из Казахстана россияне рассказали о работе миротворцев: «Своих в беде не бросают»

За несколько дней из Республики Казахстан в Россию было эвакуировано более 1461 российских граждан. Фото: mil.ru

За несколько дней из Казахстана в Россию был эвакуирован бортами Минобороны России 1461 российский и иностранный гражданин.

Большинство приехали погостить к родственниками на новогодние праздники. Никто из них, не собирался оказаться в гуще опасных событий. Одни стали свидетелями вооруженных нападений бандитов на город, а другие, находясь в домах отдыха и спортивных базах под Алма-Атой могли стать жертвами террористов, попав к ним в заложники. Миротворцы взяли под охрану каждый такой объект.

- Когда разгорелась эта заваруха в Алма-Ате, то сразу перекрыли дорогу на Медея (прим. Ред. - высокогорный спортивный комплекс в 16 километрах от Алма-Аты) и мы оказались фактически отрезанными от города. Но администрация катка в лице Нурова Наиля Фаридовича (прим. Ред. - многократный чемпион Казахстана по водному поло) сделал все, чтобы мы чувствовали себя как дома. Кафе осталось работать под нашу столовую. Все отнеслись к нашей ситуации с пониманием, мы там жили, как под броней. С приходом наших миротворцев алмаатинцы, да и все казахстанцы с облегчением вздохнули. Могу сказать, что наши миротворцы просто красавцы, ведут себя достойно, уверенно, выглядят классно, знают, что делают, если их работу изменять по 100 балльной системе, то они получают все 200 баллов. Миротворцы находились с нами ночь, сопроводили в аэропорт. В такие моменты городость за страну берет, - дал оценку нашим военнослужащим прилетевший бортом Минобороны России старший тренер сборной Челябинской области по конькобежному спорту Александр Бородай.

Спортсмены с воодушевлением рассказывают, как их оберегали по дороге домой.

- В сопровождении военнослужащих и военной техники доставили в аэропорт, мы были полностью защищены, - вспоминает спортсмен сборной Роман Тиханов.

Были среди прилетевших пассажиров и иностранцы.

- Отдыхал у дедушки и бабушки, - рассказывает гражданин Франции Костя Бландо. - Страшно конечно было в Казахстане: сидел дома, интернета- нет, информации -нет, связи - нет, что делать не понятно. В консульстве Франции ситуацию как-то плохо понимали, не помогли. Российские военные встретили в аэропорту - своих в беде не бросают. Хорошо, что у меня есть гражданство России. Теперь полечу обратно в Париж, объясню какая на самом деле ситуация в Казахстане. Я не думаю так, как говорят во Франции, что это плохо, если русские военные в Казахстан прибыли. Я видел, как миротворцы помогают стране, гражданам Казахстана и гражданам России.

Напомним, в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности.

В состав подразделений вошли военнослужащие с боевым опытом вооруженных сил России, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

В Минобороны России подчеркнули, что основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет «охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле».

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