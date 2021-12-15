Проклова впервые призналась в связи с Табаковым: "Юное женское тело для мужчины очень важно"

Елена Проклова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Елена Проклова несколько месяцев назад призналась в том, что в 15 лет была любовницей женатого артиста. Имени звезда театра и кино не назвала. Однако многие в тот момент заподозрили, что актриса имела в виду знаменитого Олега Табакова. Скандал разразился чудовищный. В недавнем интервью Елена Игоревна впервые призналась в том, что у нее действительно были отношения с Олегом Павловичем.

Рассказ Елены Прокловой о близких отношениях с таинственным женатым актером обернулся для нее хейтом. Впрочем, актрису это не сильно волнует. "Меня не трогают пересуды и ковыряние в моей личной жизни и в моих «грехах»! Уже все оценки мной лично расставлены: что было правильно, а что неправильно. Иногда меня по-женски захлестывает эмоциональность, но я эту личную историю рассказывала не просто для того, чтобы рассказать. Мысль была другая. Нужно не стыдиться того, что с тобой происходит в жизни, а открыто говорить об этом", - заявила Елена Игоревна.

После чего заговорила о своих отношениях с Олегом Табаковым. "Я до сих пор с огромной благодарностью и любовью отношусь к Олегу Павловичу, который дал мне так много положительного в жизни, что та история близости - это просто один из моментов", - цитирует актрису Собеседник.Ru.

Высказалась она и о близких ныне покойного мэтра. "Мне очень жаль, если правда им причиняет большую боль, чем поведение, чем сам факт. Думаю, надо уметь признавать жизненные проблемы. Когда такое происходит - это, конечно, проблема для семьи. И близкие, думаю, должны сострадать и помогать своим любимым людям выходить из таких ситуаций. Уметь пережить и сохранить уважение. Нельзя из-за каких- то одного, двух или трех моментов взять и перечеркнуть жизнь человека и свою любовь к нему. И потом, покажите мне - где тут ангелы?" - вопрошает звезда.

По ее словам, "юное женское тело для мужчины очень важно". "Ну почему тогда надо врать: «Ой, нет, я буду любить свою 70-летнюю жену больше, чем 15-летнюю девочку, которая меня на самом деле очень волнует». Зачем это ханжество? Между прочим, хейтеры почему-то помалкивали, что Марина Зудина фактически вышла замуж за Табакова тоже в примерно в возрасте Лолиты. Вот поэтому все эти обсуждения - лицемерие", - резюмировала она.