Вдова Николая Караченцова взвыла из-за разбитой инсультом Елены Прокловой: "Моя девочка, господи"

Вдова Николая Караченцова давно знакома с Еленой Прокловой. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Вдова Николая Караченцова давно знакома с Еленой Прокловой. Узнав о том, что ее приятельницу разбил инсульт, Людмила Поргина не сдержала слез и довольно эмоционально отреагировала на тяжелое известие.

Вдова Николая Караченцова очень переживает за Елену Проклову. Людмила Поргина высказала слова поддержки в ее адрес. "Господи боже мой, бедненькая. Бедненькая моя девочка, господи. Как же жалко-то", - взвыла, узнав об ударе, сердобольная Поргина.

По ее словам, в последнее время Елена Игоревна прекрасно выглядела. При этом вдова Караченцова назвала возможные причины инсульта у актрисы.

"Знаете, что это могло быть? Перепад давления. Видите, как упало давление - потеплело, а потом резко опять стало подниматься. Я не хочу думать, что это связано с личной жизнью", - цитирует артистку Пятый канал.

Она отметила, что едва ли кто-то мог обидеть или оскорбить Проклову. Людмила Андреевна напомнила, что они обе "девчонки бойцовские" и "умеют держать удар".

Напомним, разбитая инсультом Елена Проклова госпитализирована в реанимацию. Актриса пожаловалась на сильное головокружение и повышенное давление. Медики направили звезду на МРТ головного мозга, которая показала патологию.