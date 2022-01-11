Жена Джигана призвала россиян зарабатывать миллионы на выгуле собак и уходе за стариками

Любимая аффирмация Оксаны Самойловой, которая поможет вам привлечь изобилие в свою жизнь. Фото: стоп-кадр канала "Ютубная".

Чем больше инфобизнесмены (или инфоцыгане, кому как нравится) впаривают народу свои марафоны желаний и личностного роста, тем больше в Сети появляется разоблачений. Пока одни блогеры зарабатывают миллионы на зачастую общеизвестных советах, другие делают себе имя и популярность, проходя их курсы и высвечивая бесполезность таких продуктов.

Так, под каток разоблачителей уже попали Елена Блиновская, Яна Рудковская, Анфиса Чехова, Регина Тодоренко и другие новоявленные гуру успеха. А на днях на YouTube-канале "Ютубная" появилось видео о марафоне Оксаны Самойловой "Стратегия на миллион". Этот курс, по словам жены Джигана она готовила больше года: "я жила только этим проектом, в него вложена вся моя душа, все мои знания". Однако, кроме сомнительных советов, Самойлова запомнилась участникам еще и косноязычностью: "каНкулятор" и "интриганТы" - далеко не все перлы, которые публика услышала от самой популярной многодетной инстамамы страны.

Жена Джигана даже создала мультик о себе любимой. Фото: стоп-кадр канала "Ютубная".

- Девчата, даже не понимаете, что вас ждет, - расхваливала блогерша свой марафон (здесь и далее авторская орфография и пунктуация Самойловой максимально сохранена. - Ред.). - Это настолько крутой продукт. Те, кто попадет на курс, вы будете мега-счастливчиками. Потому что я заморочилась так, как никто не заморачивался, серьезно. Я мультики отрисовала. У нас картинка видео просто киношная. Каждый съемочный день стоил 500 тыщ рублей!

Гуру Инстаграма обещала "девчатам" знания по нейромаркетингу, копирайтингу, инвестированию, финансовой грамотности. А кроме того - дипломы аж по четырем модным профессиям, о которых в заинстраграмной России вряд ли кто слышал: СММ, тергетолог, сторимейкер и менеджер маркетплейсов.

- Невозможно не начать зарабатывать, потому что это четкая пошаговая инструкция к вашему первому миллиону. Реально, девчат, такого количества ценной информации нет нигде! - заверила подписчиков автор.

Итак, чему Оксана Самойлова научила слушателей, а точнее, покупателей марафона, которым билетики в "университет миллионеров" обошлись в сумму от 3,5 до 120 тысяч рублей.

1. Тайные знания успешных людей:

- чтобы стать успешным, нужно выпивать натощак стакан теплой воды и пить в день 1,5 литра чистой воды;

- читать книги и аффирмации;

- есть здоровую еду, принимать пищу медленно и спокойно;

- чистить зубы 3 минуты;

- спасть минимум 8 часов;

- общаться с позитивными людьми, делать комплименты окружающим и тд.

Чего не нужно делать:

- грызть ногти;

- употреблять алкоголь в больших количествах;

- играть в телефоне;

- обсуждать начальника с коллегами и тд.

Привычки и антипривычки успешных людей. Фото: стоп-кадр канала "Ютубная".

2. Советы от мамы Илона Маска:

- Если вы находитесь в какой-то неприятной плохой ситуации, вам нужно выбираться из нее как можно быстрее.

- Выбирайте для самореализации проекты, которые вам кажутся наиболее симпатичными и привлекательными. Если что-то не срабатывает, меняйте проект.

3. Как полюбить себя:

- Вам нужно достать из шкафа сервиз для гостей - ну вы поняли, это тот, который самый красивый в доме - красивые тарелки, чашки. И начните сами завтракать и обедать и ужинать из них, - рекомендовала блогерша. - Смотрите в свое отражение и говорите: "Я люблю себя". Как бы то ни было странно, это реально работает. Вы - это цветочек, который нужно поливать.

4. Начните свой бизнес:

Самойлова призвала покупателей марафона придумать 50 бизнес-идей, которые они могли бы начать прямо на этой неделе.

Вот, например, идеи для бизнеса от Оксаны Самойловой:

- дрессировка и выгул собак;

- уход за пожилыми людьми;

- служба неприятных известий; агентство профессиональных ждунов (?!);

- помощь в переезде;

- хостел;

- грузовик с едой и напитками;

- консультации по онлайн-знакомствам;

- планировщик путешествий;

- прокат вечерних платьев;

- упаковка подарков;

- сервис по заточке инструментов;

- доставка еды и воды в пробках;

- ухажер на вечер или на час и тд.

100 идей для заработка первого миллиона от жены Джигана. Фото: стоп-кадр канала "Ютубная".

5. Финансовая стратегия и грамотность:

- Вместо цены в 1000 рублей ставьте 990 - "такая цена реально приведет к покупке больше людей";

- устраивайте скидки, предлагайте товары по акции 1+1;

- Представьте, что вы заходите в приложение вашего мобильного банка или открываете кошелек. И почувствуйте свое состояние, когда вы видите там желанную и необходимую вам сумму, - учила народ инфобизнесменша. - На втором этапе визуализации вы должны представить то, на что вы эти деньги потратите. Люди с менталитетом богатых точно знают: можно стать богатым, если только захотеть. Запомните мою любимую аффирмацию: "Деньги текут ко мне легко и радостно".

6. Как стать популярным и зарабатывать в Инстаграме:

- Только два раза в год можно пользоваться лайфхаком для поднятия актива и пропадать из сторис на 2-3 дня совсем, и по возвращении просмотры значительно повышаются, - раскрыла Оксана секрет Полишинеля. - Хороший сторитейлер всегда использует прием эмоциональных качелей. Вспомните любой захватывающий сериал. Сначала все хорошо, потом все плохо, потом вот-вот будет хорошо. Станьте главным интриганТом. Дайте обещание рассказать о чем-то на следующий день. Так вы завоевываете внимание с первого сторис и растягиваете его на два дня.

Набрать с нуля подписчиков, по мнению Самойловой, легко: надо всего лишь писать комментарии известным блогерам - авось и на вас кто-нибудь подпишется. Для раскрученных блогеров увеличить аудиторию еще проще: для этого существуют гивы (акции в Инстаграме "подпишись на всех моих друзей - и выиграй айфон/дом/автомобиль и т.п.).

- До окончания одного гива вы должны встать спонсором в следующий, чтобы на момент отписок прошлого у вас шли подписки от нового гива, - рекомендует автор.

7. Как привлечь поток изобилия в свою жизнь:

- Речь пойдет о самой обычной уборке. Когда вы избавляетесь от старого, вы показываете вселенной, что готовы принять новое в свою жизнь. А еще создайте вашу собственную карту желаний, - на прощание повторила Самойлова фразы, которые продают клиентам во всех марафонах успеха.

КСТАТИ

Обещанные дипломы участники марафона так и не получили. Как выяснилось, чтобы его получить, нужно сделать видеопрезентацию своего бизнес-проекта и снять видео защиты проекта так, словно ты выступаешь перед инвесторами. Сколько покупателей при таких субъективных условиях все-таки получили сертификаты (да и настоящие ли они вообще) - большой вопрос...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Адвокат разоблачил онлайн-марафон стройности от Анфисы Чеховой

Сайт kp.ru вместе с экспертом изучил договор на курс знаменитости стоимостью до 190 тысяч рублей (подробности)