Шойгу: "Миротворцы ОДКБ будут в Казахстане до полной стабилизации обстановки"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

- Коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в этом центральноазиатском государстве, - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Глава военного ведомства подчеркнул, что "выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан".

Шойгу отметил, что в настоящее время миротворческие силы ОДКБ приступили к выполнениям задач "по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана".

- В короткие сроки - всего за трое суток - самолетами ВКС России был переброшен личный состав и техника. Это стало возможным благодаря высокой слаженности и оперативности действий вооруженных сил государств - членов ОДКБ, достигнутых в результате совместных учений, а также опыта, полученного в ходе развертывания российских войск в Сирии и миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, - пояснил Шойгу.

Напомним, что в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ 9 января миротворцы завершили развертывание на территории Казахстана. Из Казахстана в Россию за трое суток самолетами Минобороны России отправлено 1 719 граждан.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу "эта работа будет продолжена" и поблагодарил военных летчиков, которые "в очередной раз продемонстрировали высокий профессионализм и готовность к выполнению внезапно возникающих задач".