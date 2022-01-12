Опухший Алексей Панин расплакался от бессилия

Избитый внуком Аллы Пугачевой актер записал видео, в котором предстал в неприглядном виде

Алексей Панин, избитый неизлечимо больным внуком Аллы Пугечевой, тяжело переживает публичное унижение. Ко всему прочему актера начали травить в соцсетях. Ему припомнили и скандальные выходки, и плохие слова с адрес россиян. Артист, вероятно, не выдержал волну людского негодования и от бессилия записал очередное видео. В кадре он расплакался.

Алексей Панин попробовал в очередной раз сообщить публике, что его драка в октагоне с внуком Аллы Пугачевой является срежессированной постановкой. Как известно, в начале января Никита Пресняков и актер отправились на ринг. Поединок длился совсем недолго и закончился нокаутом, в который как раз и был отправлен Панин.

Артист после этого решил раскрыть всю подноготную о бое. Он записал видеообращение, в котором пристыдил устроителей поединка за их попытку выставить его в неприглядном свете.

Звезда комедии "Жмурки" пожаловался, что никто даже не посчитал нужным донести до зрителей поистине драматичный момент - его фееричное падение головой на "железяку". В кадре он предстал не в лучшем виде.

Не выложили ничего - ни выход на сцену, ничего. Это просто хамство! Никита - молодец! Он вел себя как порядочный человек. Но, к сожалению, продюсеры зарядили его, чтобы он меня... А я предложил провести красивый бокс…" - расплакался опухший от побоев актер.

Однако россияне ничуть не пощадили артиста. Они набросили на него с новой силой, называя его "слабым и тощим". Многие неоднократно припомнили ему переезд в Испанию.