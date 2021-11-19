"Сидит на уколах": раскрыт секрет похудения Аллы Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях поклонники восхитились очередным преображением Аллы Пугачевой. Необычайно помолодевшая и похудевшая певица позировала с молодым мужем Максимом Галкиным в своем особняке в деревне Грязь. Примадоннна предстала в эффектном мини, вызвав восхищение стройными длинными ногами. Россияне в один голос заявили, что их обожаемая артистка выглядит как школьница. При этом многие интересуются, как Алле Борисовне удается так роскошно выглядеть. Оказалось, все дело в волшебных уколах.

В последнее время Алла Пугачева выглядит просто потрясающе. Ее просто не узнать. Кажется, такой тоненькой артистка не была даже на заре своей молодости. Алла Борисовна никогда не раскрывает секретов своей красоты - на то они и секреты.

Однако на днях тайну Примадонны, а также ее коллег по шоу-бизнесу раскрыла известная артистка. "Весь российский шоу-бизнес сейчас сидит на уколах, которые изначально были разработаны как средство для диабетиков. Но потом все обратили внимание, что благодаря этим уколам стремительно уходит вес. Причем, в короткий срок", - поведала дама.

Комплекс уколов на месяц стоит примерно восемь тысяч рублей. По правилам, его должен назначать только эндокринолог. Правда, звезды тут часто действуют без консультаций со специалистами и рискуют здоровьем:

"Раньше нам приходилось морить себя голодом, пить вредные таблетки, делать липосакцию. Получается, всего четыре укола в месяц - и ты в прекрасной форме. Ты вообще очень мало кушаешь в течение дня, потому что просто не хочется", - цитирует артистку Собеседник.Ru.

Она заверила, что "уникальные уколы уже опробовали на себе Лолита, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие артисты, которые резко сбросили вес". "Главное - нельзя пить. Алкоголь запрещен категорически", - резюмировала она.