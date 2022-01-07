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Звезды7 января 2022 18:58

Неизлечимо больной внук Аллы Пугачевой избил скандалиста Алексея Панина

Артисты подрались на глазах изумленной публики
Ольга ЛИБГАРДТ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков

Фото: СОЦСЕТИ

Внук Аллы Пугачевой нокаутировал Алексея Панина, известного своими одиозными заявлениями в адрес россиян. Драка между Никитой Пресняковым и актером произошла в Москве при полном аншлаге.

Внук Аллы Пугачевой нацепил повязку на голову и надел специальные шорты. Алексей Панин облачился по полной программе. Впрочем, это не помогло 44-летнему актеру защититься от ударов противника.

Во втором раунде под дикие вопли болельщиков Никита Пресняков нокаутировал Панина. Опьяненный победой, Никита дерзко высказался: "Я сделал то, что хотела сделать давно вся Россия".

Алексей заметил, что происходящее в октагоне - всего лишь шоу. "В театральном институте нас учат тому, что должен быть конфликт. Каждое событие - это конфликт. Каждая сцена - конфликт. Не надо верить всему тому, что вы видите", - сказал, как отрезал, скандальный артист.

Напомним, внук Пугачевой в середине декабря 2021 года устроил словесную перепалку с Паниным. Актер тогда раскрыл подробности своей личной жизни. "Я выхожу, чтобы с Никитой показать красивый бокс, не профессиональный. Я хочу бросить и отойти», - заявил артист на пресс-конференции поп-ММА-промоушена "Наше Дело".

Ранее между звездами состоялся наряженный диалог, в ходе которого артист признался, что спит с мужчинами. "Все, что про меня есть, это выложили в Сеть, а не я сам. В чем проблема?!" - поинтересовался дерзкий Алексей.

Стоит отметить, что в настоящее время Никита Пресняков неизлечимо болен. Врачи обнаружили у певца полипы желчного пузыря. Это доброкачественные опухоли или псевдоопухолевые образования, происходящие из желчнопузырного эпителия. В большинстве случаев течение болезни бессимптомное. "Называется холестериновые полипы в желчном пузыре. Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания", - поведал Никита.

Он добавил, что вылечить болезнь нельзя. Ему предписана строгая диета, спровоцировавшая стремительную потерю веса. "Это вылечить нельзя, но это можно остановить. В противном случае придется вырезать желчный пузырь и потом жить без него. Чтобы мне его не вырезали, нужно придерживаться диеты", - отмечал Пресняков-младший.

Шоу-бизнесИнтересноеАлексей Панин: досье KP.RU