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Звезды13 сентября 2021 15:30

У внука Аллы Пугачевой нашли опухоль

Исхудавший сын Кристины Орбакайте сделал признание о своем недуге
Ольга ЛИБГАРДТ
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Исхудавший сын Кристины Орбакайте сделал признание о своем недуге

Исхудавший сын Кристины Орбакайте сделал признание о своем недуге

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Никита Пресняков пять лет назад перешел на сознательное питание. Внук Аллы Пугачевой полностью отказался от мяса. Наследник знаменитой семьи решился стать песко-вегетарианцем из гуманных соображений, а также по причине некоторых проблем со здоровьем. На днях певец впервые озвучил свой диагноз.

Исхудавший сын Кристины Орбакайте сделал признание о своем недуге. Никита Пресняков рассказал, что серьезные проблемы со здоровьем заставили его полностью пересмотреть свой рацион.

"Диета «стол №5» из-за полипов желчного пузыря", - огорошил признанием старший внук Аллы Пугачевой. Полипы желчного пузыря - это доброкачественные опухоли или псевдоопухолевые образования, происходящие из желчнопузырного эпителия. В большинстве случаев течение болезни бессимптомное. Но иногда могут проявляться тупыми болями или коликами.

Никита Пресняков пять лет назад перешел на сознательное питание. Внук Аллы Пугачевой полностью отказался от мяса.

Никита Пресняков пять лет назад перешел на сознательное питание. Внук Аллы Пугачевой полностью отказался от мяса.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Стоит отметить, что пять лет назад Никита полностью отказался от мяса. Такое решение он принял после возвращения из Америки, где учился в Нью-Йоркской академии кино.

Там Пресняков увлекся скейтбордом и паркуром. Ради поддержания спортивной формы он начал интересоваться правилами здорового питания. В результате внук Примадонны решил стать вегетарианцем.

К слову, от скейтборда артисту пришлось отказаться. Певец получил перелом таранной кости (в стопе). Врачи запретили ему заниматься спортом. Пресняков рассказывал, что последствия полученной травмы будут серьезно отравлять ему жизнь.

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