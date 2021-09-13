У внука Аллы Пугачевой нашли опухоль

Исхудавший сын Кристины Орбакайте сделал признание о своем недуге Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Никита Пресняков пять лет назад перешел на сознательное питание. Внук Аллы Пугачевой полностью отказался от мяса. Наследник знаменитой семьи решился стать песко-вегетарианцем из гуманных соображений, а также по причине некоторых проблем со здоровьем. На днях певец впервые озвучил свой диагноз.

Исхудавший сын Кристины Орбакайте сделал признание о своем недуге. Никита Пресняков рассказал, что серьезные проблемы со здоровьем заставили его полностью пересмотреть свой рацион.

"Диета «стол №5» из-за полипов желчного пузыря", - огорошил признанием старший внук Аллы Пугачевой. Полипы желчного пузыря - это доброкачественные опухоли или псевдоопухолевые образования, происходящие из желчнопузырного эпителия. В большинстве случаев течение болезни бессимптомное. Но иногда могут проявляться тупыми болями или коликами.

Никита Пресняков пять лет назад перешел на сознательное питание. Внук Аллы Пугачевой полностью отказался от мяса. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Стоит отметить, что пять лет назад Никита полностью отказался от мяса. Такое решение он принял после возвращения из Америки, где учился в Нью-Йоркской академии кино.

Там Пресняков увлекся скейтбордом и паркуром. Ради поддержания спортивной формы он начал интересоваться правилами здорового питания. В результате внук Примадонны решил стать вегетарианцем.

К слову, от скейтборда артисту пришлось отказаться. Певец получил перелом таранной кости (в стопе). Врачи запретили ему заниматься спортом. Пресняков рассказывал, что последствия полученной травмы будут серьезно отравлять ему жизнь.