Спецкор "Комсомольской правды" Дина Карпицкая получила правительственную премию в области СМИ

Спецкор "Комсомольской правды" Дина Карпицкая

13 января, в День российской печати, журналистка "Комсомольской правды" Дина Карпицкая получила премию в правительстве. Награду ей вручил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Премии правительства России в области СМИ ежегодно присуждаются деятелям и организациям средств массовой информации, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений. По итогам 2021 года наград были удостоены 9 журналистов и 11 журналистских коллективов, которые получили персональные и коллективные премии. Одной из них стала Дина Карпицкая, журналист "Комсомольской правды".

13 января, в День российской печати, журналистка "Комсомольской правды" Дина Карпицкая получила премию в правительстве. Награду ей вручил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Премия Дине Карпицкой была вручена "за серию специальных репортажей и расследований по острым общественно-политическим темам". В качестве государственной награды журналистка получила 1 миллион рублей.

Напомним, что Дина много пишет о простых людях, несправедливых судах, перекосах в работе чиновников. Ее хорошо знают в среде правозащитников, в том числе тех, кто занимается проблемами домашнего насилия.

Ряд публикаций Карпицкой посвящен экологическим проблемам озера Байкал, который журналистка любит всей душой. И в этих экорасследованиях она останавливаться не намерена. Кроме того, Карпицкая прекрасный репортер, ее острые, оперативно подготовленные материалы с места событий любят и ценят и в редакции, и читатели.

Вот наиболее заметные работы Дины за последний год:

- о чёрном рынке торговли нерожденными детьми;

- о "мигрантских школах" в Москве;

- о девочке-Маугли, которую родители 6 лет не забирали из роддома;

- о группах смерти в социальных сетях;

- о мошенниках, которые наживаются на поддельных справках о вакцинации;

- о сестрах Хачатурян, убивших своего отца;

- о неудавшейся акции секс-меньшинств в Грузии;

- о многодетной матери, которую выселяли на улицу с четырьмя детьми;

- о мальчике, погибшем в больнице из-за врачебной ошибки;

- о проблемах Байкала.