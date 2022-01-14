Вдова Андрея Мягкова пережила его меньше, чем на год

Анастасия Вознесенская в фильме "Майор Вихрь", 1967 г.

Анастасия Валентиновна умерла от осложнений после коронавируса. Она заболела Covid-19 еще в декабре. Как нам рассказали в МХТ им.Чехова (Вознесенская числилась в труппе этого театра), несколько лет она боролась с онкологией. Ослабленный организм победить ковид уже не смог.

Анастасия Вознесенская стала звездой в 23 года после выхода на экраны телефильма «Майор Вихрь», где она сыграла одну из главных ролей (радистку Аню Радионову). Но зрители помнят ее главным образом по роли директора рынка в комедии Эльдара Рязанова «Гараж», где она снималась вместе с мужем актером Андреем Мягковым. Именно он уговорил Рязанова дать роль его жене, которую к тому времени редко приглашали в кино.

Роль директора рынка в комедии Рязанова "Гараж".

Со своим мужем Андреем Мягковым Анастасия Вознесенская познакомилась еще на 1-м курсе Школе-студии. Они вместе учились. На втором курсе поженились.

Вместе начали свою театральную карьеру на сцене «Современнике», куда Вознесенскую пригласил в 1965 году Олег Ефремов. И она уговорила Олега Николаевича взять и ее мужа в труппу. Когда же Ефремов ушел из "Современника" и стал руководить МХАТом, за ним перешли в Московский Художественный театр Вознесенская и Мягков.

1976 год. Спектакль "Валентин и Валентина" по пьесе Михаила Рощина в Московском театре "Современник" (режиссер Валерий Фокин). Константин Райкин в роли Валентина и Анастасия Вознесенская в роли Дины. Фото Михаила Строкова /Фотохроника ТАСС/

Во МХАТе актриса сыграла много разных ролей: Галину и Веру в «Утиной охоте», Машу в «Чайке», Бабанову в «Иванове», Наташу в «Мишином юбилее»…

Последними её ролями стали Роза Песочинская в «Ретро» и Вета в «Белом кролике».

Мягков и Вознесенскя прожили вместе 57 лет. За ними никогда не тянулись сплетни о громких романах, изменах или хотя бы коротеньких интрижках. Жили друг для друга, никого в свою частную жизнь не пуская. Детей у них не было. Они как будто бы полностью растворились друг в друге и даже внешне с возрастом стали похожи.

Лет десять назад Анастасия Валентиновна серьезно заболела – не то у нее был инсульт, не то онкология. После этого в театр она уже не вернулась.

Мягков из солидарности с женой тоже оставил сцену. Они старался как можно больше времени проводить вместе. Жили очень замкнуто, посвящая себя заботе друг о друге.

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская на сборе труппы в МХТ им. А.П. Чехова, 2008 г. Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Куров

Андрей Васильевич был чуток к желаниям жены даже в мелочах. Именно по ее просьбе он сочинил три детективных романа, чтобы Анастасия Валентиновна дома не скучала. Она обожала детективы. Только муж был по-настоящему близким ей человеком.

В феврале прошлого года не стало Андрея Мягкова. Он умер 18 февраля у себя в квартире на Кутузовском проспекте от инфаркта. Его обнаружила Анастасия Вознесенская.

Теперь они снова вместе…

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