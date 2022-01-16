Борис Корчевников сделал признание: "Чудо вдруг встретило меня"

Борис Корчевников с чудом - потерявшимся псом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Борис Корчевников разместил в блоге фотографии, от которых его поклонники пришли в неописуемый восторг. Телеведущий показал, кто его встретил с работы.

Борис Корчевников очень много работает. На днях телеведущий был отмечен наградой за вклад в развитие духовной культуры. Поклонники артиста не раз говорила, какое важное дело удается вершить их кумиру. При этом многие сожалеют, что у Бориса пока нет семьи. К своим без малого 40 годам ведущий до сих пор одинок.

Сам он объяснил этот факт родительским вмешательством. Мол, его мама Ирина Леонидовна слишком придирчива к потенциальным невесткам. "Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!" - заявил однажды Корчевников.

Кроме того, он не раз говорил, что очень много работает. Вот и на днях Борис возвращался домой за полночь. Какого же было его удивление, когда в подъезде он встретил рыжего пса. Новый приятель оказался очень дружелюбным и бросился скорее целовать Корчевникова.

"Вот такое чудо вдруг встретило меня в дверях дома. Дело было ночью. Он загулялся и потерялся. Мы подружились. Хозяин, слава Богу, на следующий день нашелся", - рассказал подписчикам телеведущий.

Те, в свою очередь, стали благодарить артиста за доброе сердце. Но тут же поинтересовались, как же отреагировал на песика Степан Борисович - так публика зовет кота, который живет в квартире кумира с декабря 2020 года. "Этого сибиряка нашли с сестричками недавно у метро Планерная в коробке, обмотанной скотчем. Нашли, очистили от поселившихся в ушках паразитов и вернули к жизни", - поведал артист.