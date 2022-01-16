Вдова Бориса Грачевского попала в больницу после бессонной ночи и рыданий на могиле: «Давление скакануло. Уже выписывают!»

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Два дня назад на Троекуровском кладбище Москвы открыли памятник основателю детского киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому. Случилось это в годовщину его смерти. 71-летний Борис Грачевский умер от осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией. На следующий день после годовщины 15 января его вдова 37-летняя Екатерина Белоцерковская оказалась в больнице.

И это не случайно: вдова очень тяжело переживала смерть мужа, весь этот год ее отвлекало от тяжелых мыслей воспитание сына – Филиппу Грачевскому в апреле исполнится два года. 14 января на кладбище на торжественном открытии памятника Белоцерковская все время плакала у могилы мужа: слезы сдерживала с трудом даже когда говорила речь о любимом человеке. Екатерина накануне плохо спала и как только расцвело собиралась приехать на Троекуровское кладбище, однако ее отговорили – открытие памятника было в 15 часов.

Два дня назад на Троекуровском кладбище Москвы открыли памятник основателю детского киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Белоцерковская сказала такие слова у памятника мужу: «Боря не был народным артистом, но он был поистине народным для народа своего. Надеюсь, что памятник всем понравится. Мы постарались соблюсти все пропорции и учесть все, что он делал в своей жизни». Белоцерковская рассказала, что работа над эскизом памятника отвлекла ее в сложный момент, она поблагодарила депутатов Мосгордумы: «Вытащили меня в сложный момент, когда я думала, что не знаю, что со мной будет. Они помогли и сказали: «Давайте будете заниматься хотя бы памятником». Я безумно благодарна Дмитрию Федотову, который помогал мне во всем - с каждой строчкой, с каждым согласованием».

На открытии памятника Екатерину Белоцерковскую поддержали друзья семьи – Эммануил Виторган, Ольга Кабо, Оксана Сташенко. После этого вспоминали Бориса Юрьевича. А на следующий день в субботу 15 января вдова оказалась в больнице – Белоцерковская опубликовала в инстаграме фото из больничной палаты с капельницей. Сама Екатерина на звонки не отвечает. Но нам удалось выяснить, что жизни вдовы ничего не угрожает.

Знакомая семьи рассказала kp.ru, что после больничного фото Белоцерковской в инстаграме все друзья перенервничали, но уже списались друг с другом и выяснили - поводов для тревоги за жизнь Екатерины нет: «Не знаю можно ли сказать, что это гипертонический криз? Давление скакануло после таких серьезных переживаний. Она очень сильно переживала, переволновалась, нервы, напряжение. Но ничего страшного не произошло. Уже скоро будет дома».

Стоит отметить, что Екатерина Белоцерковская тяжело переживает смерть мужа. Но ее окружают вниманием друзья Бориса Грачевского, а с воспитанием сына помогает мама Екатерины.