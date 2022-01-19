Перекрыли ли другим вундеркиндам дорожки в вузы из-за 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой

История 9-летней Алисы Тепляковой, которая сумела поступить в этом году на психфак МГУ, но не смогла там самостоятельно учиться наравне с остальными студентами, продолжает порождать массу вопросов, чем больше мы о ней узнаем. Фото: Личный архив

История 9-летней Алисы Тепляковой, которая сумела поступить в этом году на психфак МГУ, но не смогла там самостоятельно учиться наравне с остальными студентами, продолжает порождать массу вопросов, чем больше мы о ней узнаем. Один из них, например: как девочка смогла получить аттестат об образовании, если ее папа признавался: некоторые предметы они проходили весьма урезано или вообще не трогали, поскольку они не для детского ума?

После неудачного начала сессии Алиса в конце декабря не пришла на оставшиеся экзамены. А общественность, наконец, в полный голос заговорила, что вся история с обучением 9-летней девочки на психологическом факультете университета, которую педалируют ее родители, похожа на эксперимент. Причем исход эксперимента у психологов и педагогов вызывает большие опасения. Преподавателям нужно попытаться изобрести какое-то приемлемое решение, чтобы найти общий язык с папой и мамой Алисы, а сама девочка смогла продолжить развиваться в более адекватной ее возрасту и состоянию среде.

План по дальнейшему обучению и сохранению психологического здоровья Алисы Тепляковой может появиться уже на следующей неделе, после совещания у детского омбудсмена – об этом сообщил заслуженный профессор МГУ и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Асмолов.

Но вообще-то, дело не только в самой Алисе. У Тепляковой есть 7-летний брат Хеймдаль, который в этом году, по словам папы, сдает ЕГЭ. И мы не успеем оглянуться, как станет абитуриентом. А сколько талантливых развитых детишек показывали в программе у Максима Галкина! Что, если они тоже решат не тратить время на школу и начнут штурмовать вузы? Но ведь жизнь показала, что в столь юном возрасте полноценное профессиональное образование невозможно. Почему университеты и институты не вводят возрастной ценз для поступления?

Спросили об этом Любовь Духанину, председателя Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, зампредседателя наблюдательного совета Российского общества «Знание», координатора проекта ОНФ «Равные возможности – детям», доктора педагогических наук.

— С одной стороны, ни одной нормы, регламентирующей поступление в вуз, в случае с Алисой не нарушено. С другой стороны, очевидно, что самостоятельно обучаться в университете столь юная студентка не может.

Сегодня по всей стране в вузах учатся несовершеннолетние студенты. И их родители не настаивают на присутствии на занятиях и в экзаменационной аудитории, не пытаются диктовать университету свои условия. Высшее образование все-таки предполагает высокую степень самостоятельности студента и академическую свободу преподавания.

В сложившейся ситуации важна готовность родителей к диалогу. Если семьей было принято решение доверить МГУ обучение девятилетнего ребёнка, правильно было бы уважать порядок обучения и прислушаться к рекомендациям университета.

Закон об образовании и правила приема на программы высшего образования не содержат требований к возрасту поступающих. Поэтому в экспертном сообществе уже идёт обсуждение возможного введения возрастных рамок. Заслуживает внимания практика ведущих мировых университетов, при которой зачисление на обучение возможно, если у ребенка есть не только академические, но и социальные достижения: волонтёрство, участие в школьном самоуправлении, спортивные достижения и т.д.

Но ситуация со столь ранним поступлением вряд ли может повториться из-за изменений на уровне общего образования. Согласно принятому в 2021 году «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам», лица, получающие семейное образование, имеют право пройти промежуточную аттестацию экстерном. Не проходить её не получится. Эта мера в своё время вызвала возмущение у некоторых родителей, чьи дети учатся дома. Но она была внесена именно из-за опасений Минпросвещения за качество образования, получаемого вне школы. Есть случаи, когда ребёнок, учившийся на пятёрки, после перехода на семейное образование в последний момент не мог получить допуск к ЕГЭ.

На промежуточной аттестации должно проверяться соответствие результатов обучения требованиям ФГОС. А это не только знание предмета. Чтобы программа школы считалась освоенной, ребенок должен иметь навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в различных видах деятельности, сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, уметь эффективно разрешать конфликты и многое другое. То есть быть гармонично развитым.

Но по-настоящему одаренные дети даже с этими, более жесткими правилами, не будут ущемлены, уверяет эксперт:

- Для того, чтобы одаренные дети могли успешно обучаться в колледжах и вузах, делается очень много, - рассказала Любовь Духанина. - В 2015 году были учреждены особые гранты Президента России. В течение всего времени очного обучения наиболее талантливым студентам выплачивается грант в 20 тысяч рублей ежемесячно. Открываются целые школы для одарённых детей, в том числе с возможностью проживания, есть программы дополнительного образования по разным профилям. Кроме того, есть различные стипендии для тех, кто проявляет особые успехи в обучении.

Каждый ребенок уникален по-своему. В 2018 году в ходе опроса ОНФ 80% из 2,3 тыс. школьников 13-18 лет отметили, что у них есть талант или способности к каким-то видам деятельности. К необходимости строить работу с детьми на основании их индивидуальных особенностей, принимая во внимание их склонности и интересы, постепенно движется вся система образования. В основе таких траекторий всегда лежит грамотный анализ возможностей ребенка, его психологической зрелости и готовности к индивидуальному плану обучения или опережению программы.