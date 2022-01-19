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Общество19 января 2022 15:04

Перекрыли ли другим вундеркиндам дорожки в вузы из-за 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой

Для детей, получающих семейное образование, ввели новый порядок прохождения промежуточной аттестации экстерном. Теперь выкидывать целые предметы из программы, чтобы быстрее закончить школу, будет нельзя
Анна ЛУКЬЯНОВА
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История 9-летней Алисы Тепляковой, которая сумела поступить в этом году на психфак МГУ, но не смогла там самостоятельно учиться наравне с остальными студентами, продолжает порождать массу вопросов, чем больше мы о ней узнаем.

История 9-летней Алисы Тепляковой, которая сумела поступить в этом году на психфак МГУ, но не смогла там самостоятельно учиться наравне с остальными студентами, продолжает порождать массу вопросов, чем больше мы о ней узнаем.

Фото: Личный архив

История 9-летней Алисы Тепляковой, которая сумела поступить в этом году на психфак МГУ, но не смогла там самостоятельно учиться наравне с остальными студентами, продолжает порождать массу вопросов, чем больше мы о ней узнаем. Один из них, например: как девочка смогла получить аттестат об образовании, если ее папа признавался: некоторые предметы они проходили весьма урезано или вообще не трогали, поскольку они не для детского ума?

После неудачного начала сессии Алиса в конце декабря не пришла на оставшиеся экзамены. А общественность, наконец, в полный голос заговорила, что вся история с обучением 9-летней девочки на психологическом факультете университета, которую педалируют ее родители, похожа на эксперимент. Причем исход эксперимента у психологов и педагогов вызывает большие опасения. Преподавателям нужно попытаться изобрести какое-то приемлемое решение, чтобы найти общий язык с папой и мамой Алисы, а сама девочка смогла продолжить развиваться в более адекватной ее возрасту и состоянию среде.

План по дальнейшему обучению и сохранению психологического здоровья Алисы Тепляковой может появиться уже на следующей неделе, после совещания у детского омбудсмена – об этом сообщил заслуженный профессор МГУ и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Асмолов.

Но вообще-то, дело не только в самой Алисе. У Тепляковой есть 7-летний брат Хеймдаль, который в этом году, по словам папы, сдает ЕГЭ. И мы не успеем оглянуться, как станет абитуриентом. А сколько талантливых развитых детишек показывали в программе у Максима Галкина! Что, если они тоже решат не тратить время на школу и начнут штурмовать вузы? Но ведь жизнь показала, что в столь юном возрасте полноценное профессиональное образование невозможно. Почему университеты и институты не вводят возрастной ценз для поступления?

Спросили об этом Любовь Духанину, председателя Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, зампредседателя наблюдательного совета Российского общества «Знание», координатора проекта ОНФ «Равные возможности – детям», доктора педагогических наук.

— С одной стороны, ни одной нормы, регламентирующей поступление в вуз, в случае с Алисой не нарушено. С другой стороны, очевидно, что самостоятельно обучаться в университете столь юная студентка не может.

Сегодня по всей стране в вузах учатся несовершеннолетние студенты. И их родители не настаивают на присутствии на занятиях и в экзаменационной аудитории, не пытаются диктовать университету свои условия. Высшее образование все-таки предполагает высокую степень самостоятельности студента и академическую свободу преподавания.

В сложившейся ситуации важна готовность родителей к диалогу. Если семьей было принято решение доверить МГУ обучение девятилетнего ребёнка, правильно было бы уважать порядок обучения и прислушаться к рекомендациям университета.

Закон об образовании и правила приема на программы высшего образования не содержат требований к возрасту поступающих. Поэтому в экспертном сообществе уже идёт обсуждение возможного введения возрастных рамок. Заслуживает внимания практика ведущих мировых университетов, при которой зачисление на обучение возможно, если у ребенка есть не только академические, но и социальные достижения: волонтёрство, участие в школьном самоуправлении, спортивные достижения и т.д.

Но ситуация со столь ранним поступлением вряд ли может повториться из-за изменений на уровне общего образования. Согласно принятому в 2021 году «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам», лица, получающие семейное образование, имеют право пройти промежуточную аттестацию экстерном. Не проходить её не получится. Эта мера в своё время вызвала возмущение у некоторых родителей, чьи дети учатся дома. Но она была внесена именно из-за опасений Минпросвещения за качество образования, получаемого вне школы. Есть случаи, когда ребёнок, учившийся на пятёрки, после перехода на семейное образование в последний момент не мог получить допуск к ЕГЭ.

На промежуточной аттестации должно проверяться соответствие результатов обучения требованиям ФГОС. А это не только знание предмета. Чтобы программа школы считалась освоенной, ребенок должен иметь навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в различных видах деятельности, сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, уметь эффективно разрешать конфликты и многое другое. То есть быть гармонично развитым.

Но по-настоящему одаренные дети даже с этими, более жесткими правилами, не будут ущемлены, уверяет эксперт:

- Для того, чтобы одаренные дети могли успешно обучаться в колледжах и вузах, делается очень много, - рассказала Любовь Духанина. - В 2015 году были учреждены особые гранты Президента России. В течение всего времени очного обучения наиболее талантливым студентам выплачивается грант в 20 тысяч рублей ежемесячно. Открываются целые школы для одарённых детей, в том числе с возможностью проживания, есть программы дополнительного образования по разным профилям. Кроме того, есть различные стипендии для тех, кто проявляет особые успехи в обучении.

Каждый ребенок уникален по-своему. В 2018 году в ходе опроса ОНФ 80% из 2,3 тыс. школьников 13-18 лет отметили, что у них есть талант или способности к каким-то видам деятельности. К необходимости строить работу с детьми на основании их индивидуальных особенностей, принимая во внимание их склонности и интересы, постепенно движется вся система образования. В основе таких траекторий всегда лежит грамотный анализ возможностей ребенка, его психологической зрелости и готовности к индивидуальному плану обучения или опережению программы.

ОбразованиеКАРТИНА ДНЯ