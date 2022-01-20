"Найди банан и рыбу с ручкой": Чем опасны хитрые тесты на "деменцию" из сети

На интернет-просторах одним из любимых развлечений для многих стало разглядывание замысловатых картинок со скрытым изображением.

На интернет-просторах одним из любимых развлечений для многих стало разглядывание замысловатых картинок со скрытым изображением. Таких, в которых, помимо очевидного сюжета, предлагается найти какие-то скрытые предметы. От популярных блогеров стали звучать мнения о том, что, мол, подобные замысловатые картинки могут дать представление о том, способны ли вы мыслить логически, и даже стать показателем наличия деменции - то есть снижения когнитивных функций головного мозга, таких как память и мышление. Так ли это на самом деле и для чего может быть полезно искать в изображении скрытые предметы, «Комсомолке» рассказала заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач – невролог, кандидат медицинских наук, Элен Мхитарян.

- Эта картинка и другие подобные изображения не показывают изменений в работе головного мозга, - разочаровала нас эксперт. – Но они работают на тренировку внимания. Однако для тренировки внимания именно пожилого человека такой вариант изображения, как здесь, – достаточно сложный. Представьте, если даже относительно молодым взрослым людям непросто найти здесь все объекты, то человеку пожилому будет не под силу выполнить задание просто потому, что в старшем возрасте замедляются все процессы организма, в том числе и психические процессы. Это – норма. Для людей серебряного возраста такого уровня задания могут стать и причиной сильного волнения и повышения давления на нервной почве.

Однако определенный смысл в том, чтобы искать на картинке то, что незаметно сразу, есть. Подобные картинки со «скрытыми рисунками» тренируют навыки концентрации и внимания и зрительно – пространственные функции мозга.

- Тут важно понять принцип, по которому устроено изображение, и тогда дальше вам будет проще выполнять подобные задания, - говорит Элен Мхитарян.

ТРИ ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПА ТРЕНИРОВКИ ПАМЯТИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СТАР И МЛАД

1. Классика – решать кроссворды. Это всегда в моде и этот вариант тренировки мозга действительно работает. Принцип такой: если вам становится легко отвечать на вопросы в задании, переходите к более многоплановым и сложным вариантам.

- А вот если вы регулярно разгадываете кроссворды и замечаете, например, что не можете отвечать на одни и те же вопросы из раза в раз, то это повод обратиться к врачу, это показатель того, что, действительно, у вас может быть определенная проблема с функциями мозга, - отмечает врач.

2. Находите те интеллектуальные занятия, в которые вы можете, что называется, влюбиться. Это может быть занятие музыкой, изучение языков или игра в шахматы. Если вы увлекались каким-то занятием в детстве, быть может, в старшем возрасте есть время и силы вновь к нему вернуться. Никто не требует от вас стать профессионалом. Важно идти маленькими шажками и быть заинтересованным в процессе.

3. Решать задачки по математике и логике – это нужно всем. Принцип все тот же: как только у вас начинают получаться хорошо простые задания – переходите к более сложным. Для начала пожилым подойдут задания по математике и логике для детей дошкольного возраста. Начните с этого, и посмотрите, каков будет прогресс.

- Людям в старшем возрасте особенно важно заниматься. И чем больше уделять этому времени, тем лучше будет память, - уверена Элен Мхитарян. – Если какой-то из вариантов занятий вам совсем не нравится, это совсем не ваше, то не заставляйте себя, а попробуйте что-то, что вас действительно заинтересует.

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