Захарова раскритиковала вопросы американских журналистов к Байдену

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала вопросы американских журналистов, которые те задавали президенту США Джо Байдену на пресс-конференции в Белом доме, посвященной подведению итогов его первого года во главе Штатов.

«Удивительно, как американские журналисты на пресс-конференции Байдена со всей определенностью говорят о «нападении России на Украину» и как будто никогда не слышали про расширение НАТО на Восток, обязательствах западных стран о неделимости безопасности. Как будто не знают ничего о провокациях киевского режима и их поддержке Вашингтоном», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

«Что это? Святая простота или непозволительная наивность? Думаю, преступная халатность», - добавила она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале декабря прошлого года президент России Владимир Путин сказал, что Москва и партнеры нашей страны будут настаивать на недопустимости расширения НАТО на восток. Глава государства также напомнил свои слова о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности со стороны западных стран. Кроме того, он отметил, в этот раз потребуются правовые и юридические гарантии, поскольку устные обязательства Запада не были соблюдены.

Между тем, после переговоров о гарантиях безопасности генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западный блок никогда не пойдет на компромиссы с Россией по вопросам расширения альянса и размещения своих войск на востоке Европы.

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